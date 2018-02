MILANO – “Cutrone è pronto per fare tutto. È tarantolato, ha il veleno addosso. Non deve perdere questo entusiasmo. Quando entra ci mette un minuto a lasciare il segno, per noi è già importantissimo. Abbiamo bisogno di lui”. Lo dice l’allenatore del Milan Rino Gattuso alla vigilia della partita contro l’Udinese. Su André Silva non si sbilancia: “Vedremo”, poi dedica belle parole a Suso: “fa le due fasi, è sempre disponibile.

Attacca e difende. Fa l’esterno di centrocampo ed è in nuovo posto. Ci aspettiamo qualche gol dalla sua mattonella ma me lo tengo stretto. Ci sta aiutando tantissimo e può dare qualcosa di più”.

Infine il tecnico del Milan annuncia che Conti tornerà ad allenarsi con la squadra a fine mese mentre Calabria, a 20 anni, “ha l’esperienza di un quarantenne. È umile, la sua vera forza. Ascolta e ha voglia di imparare”.

