Zaniolo, Natale a Dubai con la fidanzata Sara Scaperrotta

ROMA- “Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi”. Non proprio, Nicolò Zaniolo ha deciso di festeggiare il Natale insieme alla sua fidanzata Sara Scaperrotta in una meta da mille e una notte come Dubai. Il calciatore della Roma ha già trascorso qualche giorno di vacanza insieme ai suoi parenti più stretti a La Spezia, adesso si è imbarcato in volo alla volta da Dubai e lo ha fatto sapere al mondo attraverso questa foto pubblicata nelle storie di Instagram.

Molti calciatori di Serie A utilizzano la sosta invernale del campionato per fuggire dal freddo e volare verso posti incantevoli di mare (Dubai e le Maldive sono le mete più gettonate dai calciatori di Serie A).

Nicolò Zaniolo è fidanzato con Sara Scaperrotta da diversi mesi. Di loro non si sa molto perché sono molto riservati e non pubblicano quasi niente sui social network. Questa immagine pubblicata, alla volta di Dubai, rappresenta una eccezione.

Di solito Zaniolo porta avanti un profilo basso sui social network non pubblicando nulla sulla sua vita privata ma limitandosi alle foto che gli scattano durante le partite di campionato o di coppa con la maglia della Roma o con la maglia della Nazionale Italiana di Calcio.