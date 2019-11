PRAGA (REPUBBLICA CECA) – Show di Lele Adani nel corso della telecronaca di Slavia Praga-Inter di Champions League su Sky Sport. Il commentatore tecnico si è esaltato alle giocate di Romelu Lukaku e di Lautaro Martinez e, al momento della rete del due a uno del belga, si è trovato ad inveire contro il direttore di gara: “Annullalo! Annulla anche questo…”.

Il riferimento di Adani era al clamoroso episodio arbitrale che ha caratterizzato il finale del primo tempo. L’Inter aveva raddoppiato con Lukaku, che dopo la rete si era lamentato per aver ascoltato alcuni cori razzisti, ma l’arbitro ha annullato il gol assegnando un calcio di rigore ai padroni di casa. Così si è passati dal possibile zero a due all’uno a uno.

Questa decisione arbitrale ha acceso gli animi in campo ed anche in tribuna stampa a giudicare dalla reazione smisurata di Adani. Così, in occasione del gol del momentaneo due a uno del belga, l’ex calciatore dell’Inter ha esultato come se fosse un ultrà prendendosela contro il direttore di gara, reo di aver annullato la rete del belga nel primo tempo.

Nel finale di partita, a Lukaku verrà annullato un secondo gol per fuorigioco. Nonostante queste due reti annullate, Lukaku è stato il miglior in campo con ampio distacco visto che ha segnato un gol, ha colpito una traversa, e ha servito due assist per le reti di Lautaro Martinez.