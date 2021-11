Alessandra Tripoli chi è: Morgan, marito Luca Urso, figli, vita privata, età, peso e altezza della ballerina di Ballando con le stelle

Chi è Alessandra Tripoli: Morgan, marito Luca Urso, figli, vita privata, età, peso e altezza della ballerina di Ballando con le stelle. La Tripoli è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, dalle ore 14:00 su Rai 1.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Alessandra Tripoli

È nata a Misilmeri, in provincia di Palermo, il 30 luglio 1987, e ha 31 anni. E’ nota al grande pubblico perché è una delle ballerine fisse di Ballando con le stelle, in prima serata, il sabato sera, su Rai 1. E’ alta 180 cm per un peso forma di 60 kg.

Il marito e i figli, la vita privata di Alessandra Tripoli

La ballerina è sposata con il collega Luca Urso, volto noto per gli appassionati di danza, e ha un figlio di nome Liam. Non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservata.

Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle in coppia con Morgan

La Tripoli partecipa anche all’edizione in corso di Ballando con le stelle. Questa volta, gareggia in coppia con il cantante Morgan. Nell’ultima puntata del programma tv della Rai, Morgan si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli. Infatti la Lucarelli ha assegnato alla loro coppia il voto “zero” mentre gli altri giurati li hanno promossi a pieni voti con valutazioni come “otto” e “nove”.