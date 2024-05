Alessia Fabiani è tra le ospiti di oggi 14 maggio 2024 di “La volta buona”, il programma in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. La showgirl racconterà a Caterina Balivo e a tutto il pubblico a casa qualcosa in più sul suo percorso artistico e privato. Nel frattempo, scopriamo alcuni dettagli sulla vita di Alessia Fabiani, dalla sua età alla sua carriera passando per la vita privata.

Alessia Fabiani età e breve biografia

Alessia Fabiani è nata a L’Aquila il 10 dicembre 1976 e ha quindi 47 anni. Ha iniziato la sua carriera come attrice da giovanissima, quando da bambina ha preso parte nella sitcom “Orazio”, per poi emergere nel mondo della moda e della televisione vincendo l’edizione 1994 di “Bellissima”. Negli anni ha condotto programmi di moda su reti Mediaset ed è diventata una presenza amata sul piccolo schermo.

Il suo debutto cinematografico avviene nel 1994 con una piccola parte nel film “Giorni dispari”. Tuttavia, è la sua partecipazione al celebre programma “Passaparola” con Gerry Scotti che le fa guadagnare grande notorietà nel 1999.

Oltre alla televisione, Alessia è anche attrice di teatro teatro. Nel 2003 è stata una tronista di “Uomini e Donne” e ha continuato a intrattenere il pubblico con la sua presenza carismatica nei programmi televisivi più amati. Partecipa come concorrente insieme alla collega ed ex-letterina Alessia Mancini al varietà La sai l’ultima? VIP. Nel 2005 è inviata per la trasmissione Lucignolo ed è inviata in Spagna per il docu-reality di Italia 1 On the Road.

Nel corso degli anni ha partecipato a diversi reality. Dal 2013 si dedica prevalentemente al teatro, prendendo parte come attrice a diversi spettacoli.

Vita privata

Nei primi anni 2000 ha avuto una relazione con Francesco Maria Oppini, figlio dell’attore Franco Oppini e di Alba Parietti. Nel 2012 ha sposato l’imprenditore Fabrizio Cherubini, da cui si è separata nel 2017. Dal loro matrimonio sono nati due gemelli, Kim e Keira, nel 2012.

Il 25 giugno 2007 è stata iscritta, con Aída Yéspica e Ana Laura Ribas, dal PM Frank Di Maio nel registro delle notizie di reato per favoreggiamento e false dichiarazioni al pubblico ministero nell’inchiesta di Vallettopoli. Vicenda che si è conclusa con lo stralcio e con l’archiviazione delle posizioni di Yéspica, Fabiani e Ribas.