ROMA – C’è chi sostiene che Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis facciano uso abbondante di Photoshop negli scatti che pubblicano quotidianamente sui loro profili social. Le due però hanno risposto ironicamente a queste accuse, pubblicando foto in cui si sono ritoccate molto male.

La Marcuzzi ha seguito l’esempio della Canalis, che una decina di giorni fa, aveva pubblicato una sua foto, in una posa sensuale, dove aveva il fondoschiena deformato. Una risposta a chi l’accusava di ritoccare gli scatti per apparire più giovane e “soda”: “Brutta cosa l’invidia” aveva scritto l’ex velina a corredo della divertente immagine.

Esempio come detto seguito anche dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi che, anche essa accusata di non essere nella realtà come appare su Instagram, ha voluto pubblicare uno scatto in bikini, dove posa su uno scoglio, con gambe lunghissime, girovita stretto e seno abbondante (ma non troppo viste le sue forme): “Adesso diranno che mi sono photoshoppata… ho solo fatto tanto girotonic e pilates, brutti invidiosi” ha scherzato la presentatrice.

Lele Pons e la crociata contro le critiche sul web

Una crociata iniziata lo scorso maggio dalla 23enne star multimediale americana Lele Pons, quando ha pubblicato uno scatto di sé in compagnia del fidanzato, Twan Kuyper, in cui i loro corpi erano malamente photoshoppati per ironizzare sul fatto che entrambi non hanno bisogno di andare in palestra, visto che esiste il fotoritocco. (fonte INSTAGRAM)