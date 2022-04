Alvaro Vitali chi è: età, dove e quando è nato, moglie Stefania Corona, Pierino, Fellini, figlio, malattia, vita privata, film

Alvaro Vitali chi è: età, dove e quando è nato, moglie Stefania Corona, figli, malattia, vita privata, film. L’attore noto per il suo ruolo di Pierino nei film della commedia italiana degli anni Settanta, è opsite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone.

Età, dove e quando è nato: la bografia di Alvaro Vitali

Alvaro Vitali nasce a Roma il 3 febbraio 1950. E’ del segno zodiacale dell’Acquario e allo stato attuale ha 72 anni. Cabarettista e attore italiano, è noto soprattutto per aver interpretato in diverse pellicole cinematografiche il ruolo di Pierino e per aver preso parte a numerosi film di genere commedia sexy all’italiana.

Seconda moglie Stefania Corona, il figlio Ennio: la vita privata di Alvaro Vitali

Alvaro Vitali è stato sposato una prima volta. Da questa unione è nato il figlio Ennio che lo ha aiutato tantissimo. Qualche tempo fa a Domenica Live, Ennio ha inviato un videomessaggio al padre. L’uomo, che di professione è uno stimato avvocato di Vercelli, ha deciso di non seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo. Ha avuto notevole successo ed ha deciso di prendersi cura del padre nei momenti di difficoltà.

Vitali, nel 2006 si è risposato con Stefania Corona. Sua moglie è nata a Montreal nel 1961 da genitori italiani.Dopo essere tornata, ancora bambina a Roma, è cresciuta nel quartiere di Monteverde Vecchio. La sua passione per la musica è nata grazie a suo padre che suonava la batteria e la portava ai concerti jazz.

La ragazza scriveva le sue canzoni da adolescente. Dopo essersi diplomata al Conservatorio, ha dato il via alla sua carriera di successo fecendosi apprezzare in trasmissioni televisive come Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show.

Stefania e Alvaro si sono incontrati nel 1997. Del marito rivela: “È divertente, ma mi fa anche arrabbiare perché fa le cose alla leggera. Lui ha sempre la battuta pronta, ma questa cosa ci fa andare avanti da 22 anni”.

La Carriera e i film di Alvaro Vitali: da Fellini a Pierino

Già durante gli anni di scuola mostra passione per la recitazione e il ballo. Dopo aver lavorato per un periodo come elettricista venne scoperto da Federico Fellini durante un provino. Nel 1969 il registalo fece esordire nel cinema con una piccola parte in Fellini Satyricon. Il regista lo volle in seguito in I clowns (1971), in Roma (1972, nel quale interpreta un ballerino di tip-tap d’avanspettacolo) e in Amarcord (1973).

Malgrado Fellini, la fama di Vitali è legata a doppio filo alla commedia sexy all’italiana. Dopo aver interpretato La poliziotta con Mariangela Melato, Vitali viene notato dal produttore Luciano Martino grazie a una gag con la pistola (dove sbaglia sistematicamente ogni colpo). Da quel momento, Vitali comincia a lavorare con la Dania film.

A partire dalla seconda metà degli anni settanta, Vitali interpreta numerosi film, accompagnando attori protagonisti come Lino Banfi e Renzo Montagnani, per poi passare a dei ruoli di prima fila interpretando il personaggio di Pierino, eroe popolare delle barzellette, con Pierino contro tutti (1981), Pierino colpisce ancora (1982), Pierino medico della Saub (1981).

Vitali propone sempre personaggi simili a Pierino. E’ il caso di Gian Burrasca, Giggi il bullo e Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento. Al termine della stagione della commedia sexy all’italiana, Vitali viene rilanciato da Striscia la notizia che gli fa fare l’imitazione di Jean Todt, l’allora direttore della Scuderia Ferrari.

Sempre per Striscia la notizia ha imitato personaggi come la madre dell’avvocato Giulia Bongiorno e la principessa Marina Ricolfi Doria di Savoia. Il personaggio di Pierino è stato utilizzato dal 2004 in poi da Vitali per le pubblicità di un noto negozio di abbigliamento capitolino, destinate al circuito delle tv private di Roma e provincia. A gennaio di quest’anno è tornato in tv in “Avanti un altro! Pure di sera”, programma condotto da Paolo Bonolis. Con lui c’era anche francesco Pannofino. Esiste una pagina Facebook in suo onore dal nome “Alvaro Vitali presidente della Repubblica”.

Alvaro Vitali, la malattia di cui soffre

Nel 2006 ha partecipato alla terza edizione del reality La fattoria, ma dopo poche settimane ha dovuto abbandonare il reality show per il riacutizzarsi dell’asma, malattia di cui soffre. Alvaro è stato colpito da anni da una grave malattia, ossia una forma acuta di asma bronchiale che spesso gli rende difficile fare tutto senza affaticarsi. In passato ha anche sofferto di depressione.

I problemi economici

Qualche anno fa, l’atttore era andato a Pomeriggio Cinque raccontando di non lavorare come prima e di percepire una pensione molto bassa visto che, in passato, molte produzioni cinematografiche non gli hanno versato i contributi. Per questo motivo, Vitali continua a lavorare esibendosi in spettacoli insieme alla moglie Stefania Corona.