Amadeus, prendi un bravo intrattenitore, fanne un solenne Direttore Artistico e ottieni anche un sociologo dei sentimenti. Soprattutto i suoi di sentimenti. Dunque Sanremo Festival fa finora quest’anno meno ascolti tv. Meno dell’anno scorso, meno di se stesso. Eppure, con tutti in casa alle 22, mamma Rai si attendeva qualche ascolto in più e non in meno. Amadeus ha prima analizzato, poi elaborato e poi fornito una teoria socio-economica sui vettori e fattori che attraggono o distolgono dal guardare la tv nell’anno di Covid 2021.

Chi la mattina non sa se la sera…

Amadeus ci ha pensato sopra e deve anche aver letto qualcosa, però in fretta che l’attualità incombe. Prima che il Festival iniziasse la forza dominante che doveva portare gli italiani al Festival era il canta che ti passa. Lo diceva Amadeus che il Festival della canzone era un modo, il migliore, per curare la psiche collettiva dall’ansia da Covid. Poi, ad un milione circa in meno di ascolti a sera, rapido cambio di fase: la pancia vuota e la testa piena di problemi distolgono gli italiani dalla gioia del Festival. Dunque a pancia vuota non ti viene voglia di guardare la tv. Così Amadeus spiega, non senza l’orgoglio di aver messo in scena il meglio possibile.

Però il Campionato sì

La Amadeus sociologia è…suggestiva. Però anche un po’n smontata dalla versione ufficiale della Rai, quella esposta da Stefano Coletta direttore Rai1. Dice e calcola la Rai che, almeno per una sera, quel che manca agli ascolti del Festival è quel che è andato alle partite in tv del Campionato di calcio. Stando alla Amadeus sociologia, la tristezza sociale, il me ne vado a letto presto scatta di fronte alla gioia del Festival ma non resiste al vizio del pallone.

Nove, dieci milioni: tanta roba. Per un talk show cantato

Amadeus difende il suo lavoro, ne ha buoni motivi: dieci milioni di spettatori son tanta roba, comunque tanta roba. Non ha bisogno di inventarsi sociologo né di improvvisare improbabile geografia delle emozioni di un popolo a sera. Sanremo Festival fa 10 milioni di ascolti con quel che è, al fondo e in fondo, un talk show cantato, il più elegante ed ordinato, ma pur sempre un talk-show.