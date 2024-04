Francesca Cipriani è tra le attese ospiti della puntata odierna de “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Scopriamo qualcosa in più sulla showgirl, dalla sua età, la sua carriera e la sua vita privata.

Francesca Cipriani età e breve biografia

Nata a Popoli, in provincia di Pescara, il 3 luglio 1984, Francesca Cipriani ha 39 anni. Ha trascorso la sua infanzia a Sulmona, dove ha frequentato il Liceo e successivamente ha conseguito la laurea in Scienze Politiche a Genova. Tuttavia, il destino aveva in serbo per lei un futuro nel mondo dello spettacolo.

Il suo debutto televisivo avviene nel 2005 come presentatrice e inviata del notiziario di Onda TV, un’emittente locale abruzzese. Tuttavia, è nel 2006 che il grande pubblico la scopre, quando partecipa come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello. Da lì in poi ha preso parte a una serie di programmi televisivi di ogni genere.

Carriera

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, Francesca Cipriani si fa strada nel mondo della televisione come conduttrice e inviata in diversi programmi. Prende parte a rubriche settimanali su Sky e a telegiornali comici su Comedy Central. Nel 2008, fa il suo esordio come attrice in un film TV e compare in diverse sitcom.

Il 2009 segna l’inizio della sua collaborazione con Barbara D’Urso, diventando inviata per i suoi celebri programmi su Canale 5. Da qui in poi, la sua presenza in TV diventa sempre più consolidata, partecipando a trasmissioni di vario genere e ottenendo ruoli di rilievo in programmi come “Colorado” e “La pupa e il secchione”.

Il 2018 è un anno significativo per Francesca Cipriani, poiché partecipa all’Isola dei famosi e ritorna in “Colorado”. Nel corso degli anni successivi, continua a essere una presenza costante sul piccolo schermo, partecipando a programmi come “La pupa e il secchione e viceversa” e ritornando al Grande Fratello, questa volta nella versione VIP.

Vita privata

Francesca Cipriani negli anni ha avuto diverse relazioni, con personaggi famosi come Adil Rami e Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini. Tuttavia, è nel 2021 che trova l’amore con Alessandro Rossi, un imprenditore edile. I due si sono sposati nel dicembre del 2022 nella Basilica di San Bartolomeo a Roma.