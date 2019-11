ROMA – Ambra Angiolini sconvolge i suoi follower su Instagram. Durante una diretta sul suo profilo ufficiale, l’attrice sorprende i suoi fan indossando una parrucca bianca indossata all’inizio del collegamento dal camerino del set del nuovo film. Ambra saluta quelli che hanno partecipato alla diretta “dal set del Signore degli Anelli”.

“T’appartengo” scambiata per una preghiera: la gaffe

In questi giorni il nome di Ambra era tornato alla ribalta per via della sua celebre canzone del 1994 “T’appartengo”. Non tutti però sembrano conoscere o ricordare il singolo di Ambra Angiolini. I protagonisti di questa simpatica gaffe che vi raccontiamo, di certo, non ne avranno mai sentito parlare. Su una pagina di un gruppo religioso su Facebook, infatti, un utente ha pubblicato il testo della canzone scambiandolo per una preghiera. Sotto il testo molti altri utenti, entusiasti per aver scoperto il nuovo passaggio religioso, hanno commentato: “Amen, un pensiero verissimo”; “Preghiera semplice e dolcissima”; “Bellissima preghiera”. In pochissimo tempo, la gaffe ha iniziato a circolare sul web.

Fonte: INSTAGRAM.