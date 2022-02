Angelo Pintus chi è, età, dove e quando è nato, moglie, vita privata, Instagram, biografia e carriera. Il comico Angelo Pintus è ospite questa sera 22 febbraio del programma Stasera tutto è possibile. Il programma condotto da Stefano De Martino è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Angelo Pintus

Angelo Pintus è nato a Trieste il 21 maggio del 1975. Ha 46 anni. Nasce da padre di origine sarda e madre di origini liguri, trascorrendo l’infanzia e l’adolescenza tra Liguria, Francia e Venezia Giulia. Nel 2000 forma il duo Angelo & Max con il comico Max Vitale e l’anno successivo i due sono spesso ospiti al Maurizio Costanzo Show e appaiono in altre trasmissioni televisive. Il duo, prima della separazione, vince nel 2007 il concorso Stasera mi butto.

Moglie, figli, Instagram, vita privata di Angelo Pintus

Nel 2016 il comico chiede alla compagna Michela Sturaro di sposarlo durante il suo tour all’Arena di Verona. I due si sposano l’anno successivo. La coppia non ha figli. Non sappiamo dove la coppia viva e non si hanno informazioni sul patrimonio del comico. Pintus sul suo profilo Instagram è molto seguito, con più di 1 milione di follower: pintus21may.

La carriera di Angelo Pintus

Dal 2009 al 2015, il comico fa parte del cast di Colorado. Partecipa poi al Coca-Cola Summer Festival, nel 2014 è ospite del programma Zelig e debutta al cinema con il film Tutto molto bello, diretto da Paolo Ruffini. Nello stesso anno propone lo spettacolo speciale Pintus@Forum al Forum di Assago e l’anno sucessivo partecipa come ospite al Festival di Sanremo 2015. Nel 2016, Pintus partecipa al programma Bring the Noise, è ancora ospite a Zelig e partecipa anche al programma Le Iene. Nel 2021 partecipa come concorrente al comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori.

