Anticipazioni Amici 20, chi saranno i finalisti? Ecco i favoriti, Sangiovanni, Giulia Stabile: le quote. Torna la puntata serale del programma cult della televisione italiana. Sabato sera andrà infatti in scena l’attesissima semifinale di Amici.

Sono sette gli allievi rimasti in gara. Con tre di loro che non sono a rischio eliminazione e possono già pensare alla finale: Sangiovanni, Aka7even e Giulia Stabile.

Anticipazioni Amici 20, chi saranno i finalisti? Il quarto finalista si scoprirà sabato sera

Il quarto finalista si scoprirà sabato sera. I talenti in attesa del verdetto sono Tancredi, Deddy, Serena e Alessandro. Secondo le previsioni di StarCasinò (www.starcasino.it), il rapper Sangiovanni è il grande favorito per la vittoria finale, con una quota data a 1,50. Mentre al secondo posto segue la ballerina Giulia Stabile, data a 2,65, con cui sta vivendo un’intensa storia d’amore che proprio ieri ha vissuto un grande momento di difficoltà.

Dopo sette lunghi mesi di studio, sacrifici, gratificazioni e stanchezza, c’è tensione in vista della finalissima che decreterà il vincitore di questa edizione. Anche il rapporto tra Giulia e Sangiovanni ne risente.

Nel momento in cui la ballerina, presa dalle sue preoccupazioni, fatica a percepire i bisogni del cantante. Il vicentino è sbottato dicendo “non mi vota più nessuno” eppure è da sempre tra i cantautori più apprezzati del programma.

Tutto è partito dalla classifica della scorsa settimana. Che lo aveva bloccato al secondo posto dietro ad Aka7even. E questo l’ha portato a perdere le proprie sicurezze. “All’ultima puntata non ci arrivo” ha dichiarato Sangiovanni davanti alla sua ragazza Giulia che ha cercato di consolarlo ma lui ha continuato per la sua strada.

A riportarli in carreggiata ci ha pensato Maria De Filippi, che durante un momento di scontro tra i due interviene in diffusione con la casetta, inviando un messaggio molto importante per Giulia.

Anticipazioni Amici 20, chi saranno i finalisti? Sangiovanni in lacrime prima della puntata

Sangiovanni scoppia in lacrime e si lascia trasportare dalle parole della conduttrice, che inaspettatamente rivelano tutto ciò che non lui stesso non era mai riuscito a dire. Questa crisi preoccupa i fan del rapper che potrebbe entrare in difficoltà e vedersi sfuggire una vittoria data per certa da molti.

Staccato in terza posizione, nelle previsioni di StarCasinò, c’è il cantante Aka7even. La cui vittoria viene data a 8,00, mentre al quarto posto si posiziona Deddy che viene dato a 9,00. Molto più staccati e senza grandi speranze gli ultimi tre allievi ancora in gara: Alessandro Cavallo dato a 40,00 come Serena Marchese. Mentre in fondo alle previsioni di vittoria figura Tancredi Cantu Rajnoldi la cui vittoria è data a 50,00.