Anticipazioni Uomini e Donne oggi mercoledì 24 febbraio: Samantha Curcio, Gemma Galgani, Maurizio Guerci...

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 24 febbraio. Non ci sono ancora notizie certe su quello che accadrà nello studio di Maria De Filippi. Ma, partendo da quello che è successo nelle ultime puntate, forse qualcosa si può intuire.

Anticipazioni Uomini e Donne 24 febbraio: ci sarà ancora Samantha Curcio?

Nella puntata del 23 febbraio grande protagonista è stata Samantha Curcio. La tronista curvy ha riscosso un buon successo. Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno apprezzato la nuova concorrente. Probabile che si riparta da lei.

Samantha Curcio è stata subito protagonista di un diverbio con Armando Incarnato. In seguito a questa lite Armano si è anche scontrato con Riccardo Guarnieri. Chissà che sorprese ci riserverà Samantha nelle prossime puntate.

Uomini e Donne: si parla di nuovo del trono over

Possibile che la trasmissione si concentri nuovamente sul trono over. Il 23 febbraio sono andate in onda le prime esterne dei tronisti Massimiliano Molliconi e Giacomo Czerny.

Altra storia che potrebbe conoscere nuovi sviluppi è quella tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. La loro è apparsa da subito come la tipica love story tutta cuoricini e pucci pucci. E da parte di Gemma il sentimento sembrava sincero.

Invece Maurizio Guerci ha deciso di chiudere. Dopo pochi giorni, Maurizio è stato avvistato con Barbara De Santi. Proprio la acerrima nemica di Gemma. Sicuramente Maria De Filippi vorrà andare a fondo.

Uomini e Donne: dove vederlo in diretta tv e Streaming

La puntata di Uomini e Donne di mercoledì 24 febbraio andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.