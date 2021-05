Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi venerdì 28 maggio: il finale di stagione

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi, venerdì 28 maggio. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in onda il dating show condotto da Maria De Filippi che è arrivato al finale di stagione. Vediamo cosa dicono le anticipazioni, per la puntata finale di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne venerdì 28 maggio

Secondo quanto riportato dalla anticipazioni, oggi in studio ci sarà una sfilata per salutare il pubblico a casa. Rimane ancora una volta delusa Gemma Galgani, che non ha trovato l’amore e che quindi rivedremo per la prossima stagione. Oltre a Luca Cenerelli, Elisabetta Simone e Nicola Vivarelli, Maria De Filippi potrebbe sorprendere il pubblico con l’ultima sfilata femminile. Prima di dare appuntamento ai fans a settembre, dunque, le dame del trono over torneranno a sfilare.

Quella in onda oggi è l’ultima puntata della stagione. Il dating show di Canale 5 infatti da lunedì 31 maggio lascerà spazio alle soap opera Mr Wrong e Love Is In The Air e tornerà a settembre.

Uomini e Donne, dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma è visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand.

Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.