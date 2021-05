Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi mercoledì 19 maggio: Elisabetta in lacrime

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi mercoledì 19 maggio 2021. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in scena lo storico dating show condotto da Maria De Filippi, in onda nel primo pomeriggio su Canale Cinque. Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà molto spazio per il trono over con Elisabetta in lacrime per Marco e Luca.

Stando infatti a quanto riportato dalle anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo un confronto per quanto riguarda il trono over. Elisabetta infatti, nonostante provi dei sentimenti per Luca, sta andando avanti con la sua frequentazione con Marco. Alla fine i tre si ritroveranno a parlare e lui scoppierà a piangere, abbandonando momentaneamente lo studio. Una volta rientrata Maria De Filippi le chiederà cosa sia successo e lei rivelerà di essersi continuata a vedere e sentire con Luca.

Poi ci sarà spazio per Armando Incarnato che sarà al centro delle polemiche con Nicola Vivarelli. Nicola Vivarelli infatti difenderà Gemma Galgani dalle critiche di Tina Cipollari, dopo la sfilata. A questo punto interverrà nella discussione Armando Incarnato. Il Cavaliere napoletano dirà che Nicola Vivarelli adesso difende la Dama, ma in passato l’ha presa in giro. E così parte la discussione. Qui cosa è successo nella puntata precedente.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di mercoledì 19 maggio andrà in onda in diretta tv su Canale 5. Sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi. Tra cui anche Uomini e donne.