Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi mercoledì 21 aprile: Gemma Galgani, Massimiliano Mollicone...

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi mercoledì 21 aprile 2021. Non essendoci ancora indiscrezioni vere e proprie, andiamo avanti per supposizioni. La puntata di oggi potrebbe avere due protagonisti: Gemma Galgani e Massimiliano Mollicone…

Anticipazioni Uomini e Donne oggi mercoledì 21 aprile: Gemma Galgani

Oggi potrebbe tornare Gemma Galgani con le sue storie. La dama di Torino ha annunciato di voler uscire a cena con Roberto. Un corteggiatore che era arrivato dalla Puglia solo per lei. Ma nel frattempo sta conoscendo anche Aldo. Terrà il piede in due scarpe? Intanto ieri ha vinto la sfilata “Come una star”, in cui ha interpretato la Madonna di Like a Virgin.

Uomini e Donne: Massimiliano Mollicone, tra Vanesse e Federica spunta Eugenia

Per quanto riguarda il trono classico, potrebbe tornare in scena Massimiliano Mollicone. La sua vicenda sta diventando sempre più torbida. Infatti Massimiliano è corteggiato da Vanessa e Federica, e già da qualche tempo. Ma tra le due ha fatto irruzione Eugenia. La corteggiatrice aveva scelto di abbandonare ma lui le ha chiesto di tornare sui suoi passi. Perché? Durante l’esterna è successo qualcosa che non sappiamo?

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di mercoledì 21 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.