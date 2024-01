Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, alle ore 14:45 su Canale 5. In questa puntata, il Trono Classico e il Trono Over saranno accorpati, promettendo emozioni e colpi di scena. Scopriamo insieme le anticipazioni più succulente di questa attesa puntata.

La puntata precedente

Nell’episodio precedente, abbiamo assistito alla romantica scelta di Cristian, il tronista, che ha sorpreso la sua corteggiatrice Valentina organizzando una cena in una suggestiva villa d’epoca. Durante la cena, hanno rivissuto insieme tutti i momenti significativi del percorso di quest’ultimo trono. Successivamente, Cristian ha portato Valentina negli studi di Uomini e Donne per un confronto finale, dichiarandole il suo amore e scegliendola come sua compagna.

Cosa attendere oggi

Per l’episodio odierno, le anticipazioni svelano che Brando Ephrikian, un altro dei tronisti, porterà in esterna sia Beatriz sia Raffaella. Durante l’incontro, con entrambe le dame, scoccherà un bacio. Tuttavia, sembra che entrambe rimarranno deluse dal comportamento del tronista, lasciando intravedere possibili tensioni e colpi di scena.

Nel frattempo, per quanto riguarda Ida Platano, una delle dame, avremo la possibilità di vederla in esterna con entrambi i suoi corteggiatori, Mario e Sergio. Sarà un momento cruciale per la dama, che dovrà prendere decisioni importanti riguardo alle sue future scelte sentimentali.

In un’inaspettata svolta, sembra che David, corteggiatore cubano, non sarà presente nell’episodio di oggi. Le voci circolanti suggeriscono che possa aver preso una decisione drastica e potrebbe aver deciso di eliminarsi dal programma.

Dove seguire Uomini e Donne: streaming e diretta TV

Per chi non vuole perdere nemmeno un minuto di Uomini e Donne, la puntata sarà trasmessa in diretta su Canale 5 alle 14:45. Inoltre, è possibile seguire lo show in live streaming tramite l’app Mediaset Play o Witty TV. Queste piattaforme consentiranno agli spettatori di godersi l’emozione del dating show ovunque si trovino, garantendo un’esperienza di visione flessibile e comoda.

Non perdete l’appuntamento con Uomini e Donne e preparatevi per nuovi colpi di scena e romantiche sorprese in questa edizione speciale del Trono Classico e Over.