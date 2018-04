ROMA – Antonella Clerici dice addio a La Prova del cuoco e non si risparmia dal lanciare frecciatine al veleno alla prossima conduttrice Elisa Isoardi e alla Rai.

Durante l’ultima puntata del programma di cucina in onda sulla rete Rai, la bionda conduttrice al timone della trasmissione dal 200 ha invitato tutti a “liberarsi dei pesi”: “Bisogna cogliere i segnali, che siano i chili, che siano le mogli, che siano i mariti”.

Un saluto decisamente malinconico quello di Antonella allo staff e ai suoi fedeli telespettatori, tanto da dire: “Una conduttrice golosa come me sicuramente non la trovate più, quello lo do per certo, poi per il resto…”. O ancora: “Peccato che non possa fare battute sul futuro che vi aspetta”.

Anche Anna Moroni, la storica spalla della Clerici, si è lasciata andare ad un “mi rimpiangerete”. Battute rivolte alla Rai e a Isoardi, la compagna del leader della Lega nord Matteo Salvini che si prepara a prendere il posto della Clerici da titolare: “Guardateci bene ora”.