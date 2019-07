Arcangelo Bianco, chi è? Instagram, Nunzia Sansone e Temptation Island

ROMA – Di lui sappiamo il nome e il cognome, Arcangelo Bianco, conosciamo il suo profilo Instagram, questo il link, sappiamo che lavora come agente di commercio e poi… e poi poco altro. Queste sono le scarse e frammentarie notizie su Arcangelo, uno dei concorrenti di Temptation Island.

Nato a Napoli, Arcangelo dopo la scuola superiore ha frequentato l’Università “La Parthenope”. Tra le sue passioni, come si può notare dai suoi profili social, c’è sicuramente la motocross.

Arcangelo si è presentato a Temptation Island con la fidanzata Nunzia, Nunzia Sansone.

I due sono fidanzati da tredici anni.

“Dopo 13 anni – dice lei nel video di presentazione – il nostro rapporto non è stabile del tutto. Me ne ha fatte passare tante. Spero che questa esperienza possa mandare via tutti i dubbi che ho e che magari comincio a pensare ad una famiglia con lui”.

“Lei – dice Arcangelo – è la persona più importante della mia vita, ma questo non significa che debba essere l’unica”.

