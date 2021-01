Asia Argento chi è: marito, figli, età, vita privata, carriera, l’attrice ospite a Oggi è un altro giorno. Asia sarà una delle ospiti della trasmissione televisiva che va in onda ogni pomeriggio su Rai 1.

Oggi è un altro giorno è una trasmissione televisiva di Rai 1 che va in onda ogni giorno dalle 14 in poi. E’ condotta da Serena Bortone. Come detto, l’attrice sarà una delle ospiti della puntata di giovedì 28 gennaio 2021.

Asia Argento chi è: marito, figli, età, vita privata dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Asia Argento ha 45 anni ed è nata a Roma il 20 settembre 1975. E’ figlia di Daria Nicolodi e Dario Argento. Il suo attuale coniuge è Michele Civetta. In passato, ha avuto una lunga relazione sentimentale con Morgan.

Asia ha due figli Anna Lou Castoldi e Nicola Giovanni Civetta. Il primo nato dal legame con Morgan, il secondo da quello con l’attuale compagno. Per il resto, non sappiamo altro della sua vita privata.

La carriera dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Asia Argento è un’attrice, regista, sceneggiatrice, personaggio televisivo e cantante italiana, attiva sia nel cinema italiano, sia in quello internazionale.

Nel corso della sua carriera ha vinto molti premi, tra cui due David di Donatello per la migliore attrice protagonista per Perdiamoci di vista (1994) e per Compagna di viaggio (1997) e un Nastro d’argento per Incompresa (2014), film da lei stessa diretto.