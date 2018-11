ROMA – “Ma potrò fare l’amore con uno bello?” Così Asia Argento, braccata dalla Iena Michele Cordaro, difende la liaison appena nata con Fabrizio Corona. La coppia più pazza del momento continua a tenere banco tra gli amanti del gossip, al punto da divenire materiale succoso anche per le grandi firme del giornalismo. I paparazzi li seguono ovunque e pure Le Iene hanno deciso di mettersi sulle tracce dei due maledetti.

Nel servizio l’inviato delle Iene, raggiunge l’attrice e regista, cercando in tutti i modi di farle cambiare idea. Ma lei non demorde: “Fabrizio pericoloso? Leggo il libro ‘Mea culpa’ così mi documento per bene. Mi farò le mie idee”. E ancora: “Ma devo stare da sola tutta la vita? Potrò fare l’amore? Anche con uno bello”

La Iena le ricorda delle preoccupazioni espresse dalla mamma Daria Nicolodi e pure di papà Dario Argento che, seppur rispettoso, non aveva nascosto qualche dubbio: “Tutti mi dicono qualcosa ma io non ascolto è come un brusio di fondo”.

In ogni caso però Asia non ci sta a passare per l’ingenua innamorata: “Innamorata? Macchè! L’ho visto due volte. Ma se non mi innamoro da tempo. Io sono intelligente, colta, ci so fare. Mica mi innamoro così?”. A quel punto la Iena Michele Cordaro decide di sentire anche l’altra campana e va da Corona. “Io non plagio nessuno – gli ha detto l’ex re dei paparazzi -le persone di carattere non si possono plagiare”.

Questo il link al servizio delle Iene: https://www.iene.mediaset.it/video/cordaro-asia-argento-fabrizio-corona-profondo-gossip-bacio_230057.shtml