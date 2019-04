ROMA – La maggiorata più famosa d’Italia, Francesca Giuliano, opinionista di Barbara D’Urso e modella curvy anni ’50 della trasmissione di Paolo Bonolis “Avanti un altro” è stata scelta per l’ennesima volta in trasmissione da una concorrente donna.

“Le donne mi amano perché vedono in me una persona vera, che rispetta il suo essere fisicamente diversa e così si riconoscono in me” così ha commentato il fatto che anche sui social riceva più complimenti (e spesso proposte piccanti…) da moltissime donne. “Invece gli uomini vedono in me soltanto un oggetto sessuale, un’ottava di seno ed è per questo motivo che non vado a letto con un uomo da 2 anni: non voglio essere l’oggetto di nessuno, ma voglio essere apprezzata per quella che sono. Quando un uomo mi farà sentire amata come mi sento amata dalle donne, allora mi concederò a lui”.

Francesca nelle ultime settimane è sempre più protagonista del mondo mediatico grazie alla sua presenza nel salotto della D’Urso, a Striscia la Notizia, Avanti un altro, Forum e alle interviste sui magazine come Novella2000. E’ sempre più seguita sui social con oltre 200.000 complessivi follower. La Giuliano (spesso offesa per la sua fisicità prorompente) è schierata da tempo dalla parte delle donne: è protagonista insieme all’attrice Antonella Ponziani (già vincitrice del David di Donatello e del Nastro d’argento come ‘Migliore attrice protagonista’ in “Verso sud”) dello short movie “PUSH OUT” in cui si affronta la delicata tematica dei disturbi alimentari; inoltre è testimonial del progetto “D Di Donne” contro le discriminazioni fisiche e verbali verso le Donne per cui ha lanciato l’hashtag #ddidonne.

“Siate voi stesse, accettatevi, senza curarvi dell’ignoranza di chi ci insulta e se la vostra fisicità si differenzia dalla media sappiate che è un pregio, non un difetto, fatene il vostro punto di forza”. (fonte: SAMIGO Ufficio Stampa di Francesca Giuliano)