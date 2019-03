ROMA – Ballando con le stelle vede tra i suoi concorrenti anche suor Cristina Scuccia per l’edizione 2019 e le polemiche iniziano fin dalla prima puntata. A scatenare le critiche è la modalità con cui suor Cristina è entrata in gara, dato che è affiancata da una crew di tre ballerini tra cui il coreografo Stefano Oradei. Se in studio è stata acclamata dai giudici, sui social network gli utenti si chiedono perché ci sia un trattamento di favore quando lo scorso anno quello riservato a Giovanni Ciacci fu aspramente criticato, soprattutto da Ivan Zazzaroni.

La suora infatti non può ballare sola con un altro uomo e ha ribadito che indosserà sempre la tonaca. “Sono sposata col Signore”, ha dichiarato durante la puntata condotta da Milly Carlucci la suora, già vincitrice di The Voice of Italy. Parole che però aizzano le polemiche, soprattutto sui social network. C’è chi infatti su Twitter lancia già il paragone con Giovanni Ciacci, protagonista della precedente edizione di Ballando con le stelle.

Alcuni utenti infatti hanno commentato il comportamento di Zazzaroni: “Comunque Zazzaroni scandaloso. L’anno scorso ha letteralmente massacrato Ciacci perché non facevano ballo di coppia e nemmeno una parola contro Suor Cristina. La coerenza si vede anche in questo, a prescindere dal tuo credo religioso”. Altri scrivono: “L’anno scorso polemiche perché Todaro ballava con Ciacci e non c’era contatto. In questa edizione che Suor Cristina balla per suo conto con la crew al seguito invece tutto ok?”.

Se sui social gli utenti sembrano divisi, i giudici presenti in studio sembrano aver davvero apprezzato la religiosa tanto da assegnarle voti altissimi, che hanno portato suo Cristina con 45 punti a scalare la classifica tecnica, in cui ha guadagnato il primo posto per le sue esibizioni. (Ballando con le stelle)