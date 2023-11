Quindi è tutto vero? Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola si sono… separati? Sembra proprio di sì.

Da un lato Bobo Vieri dopo l’annuncio dei giorni scorsi “Da stasera ci sono solo io” ha iniziato il nuovo corso ospitando due youtuber tifosi della Roma, Gabboman e Fabio, dall’altra Antonio Cassano, intervistato da Striscia la Notizia, ha confermato la rottura.

Bobo Tv, le parole di Antonio Cassano a Striscia la Notizia

“I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita. La Bobo Tv è un progetto che abbiamo creato assieme con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada. Se Vieri voleva comandare? Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli”.

E ancora: “Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque”.

Quindi niente scherzo? Sembra proprio di no. Sembra davvero che ormai la Bobo Tv abbia intrapreso un nuovo percorso. Senza Cassano, Adani e Ventola. Cosa ne dirà il pubblico?