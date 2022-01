Brunori Sas chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, Simona Marrazzo, figli, vita privata, Instagram, Cip!, La verità, biografia e carriera. Il cantautore Brunori Sas è ospite questa sera 17 gennaio del programma La versione di Fiorella. Il programma condotto da Fiorella Mannoia è in onda su Rai3 dalle 23:20.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Brunori Sas

Brunori Sas, pseudonimo di Dario Brunori, è nato a Cosenza il 28 settembre del 1977. Ha 44 anni. Trascorre l’infanzia a Joggi, frazione di Santa Caterina Albanese, e poi a Guardia Piemontese. Frequenta l’Università degli Studi di Siena dove consegue la laurea in economia e commercio. Il nome Brunori S.A.S. è un omaggio all’impresa edile dei suoi genitori, che ha lo stesso nome e che ha coperto le spese di realizzazione di diverse incisioni, nonché luogo d’ispirazione per molti dei brani contenuti nel suo primo album.

Simona Marrazzo, figli, Instagram, curiosità, vita privata di Brunori Sas

Il cantante è molto riservato riguardo la sua vita privata. E’ sentimentalmente legato a Simona Marrazzo. Non ha figli e non si hanno informazioni su dove abiti. Profilo Instagram: brunorisas.

È un grande sostenitore di numerose campagne sociali ed è ambasciatore calabrese dell’UNICEF. Ha scritto il suo album Vol.3 in un convento, dichiarando che preferisce dedicarsi ai suoi album fuori dallo studio. Il cantautore ha lavorato alla colonna sonora di 3 film: E’ nata una star? (2012), L’ospite (2018) e Odio l’estate (2020).

La carriera di Brunori Sas

Il cantautore ha pubblicato 5 album in studio. Il disco d’esordio, Vol. 1, è uscito nel 2009 e si aggiudica il Premio Ciampi 2009 come miglior disco d’esordio. Uno dei singoli estratti dall’album, Paolo, è la colonna sonora, con il testo rielaborato, del cartone animato Dixiland. Due anni dopo esce Vol. 2 – Poveri Cristi e nel 2014 Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi, che esordisce alla quinta posizione nella classifica FIMI di vendite, al secondo posto su ITunes e al primo posto su Spotify come artista più ascoltato.

Nel 2017 il cantante pubblica il suo quarto album, A casa tutto bene, che si piazza alla terza posizione nelle vendite FIMI e al primo posto sulle piattaforme digitali iTunes e Spotify. La stessa FIMI certifica la canzone La verità singolo d’oro e A casa tutto bene disco d’oro. Nel 2019 il cantante si esibisce al Teatro Ariston, in occasione della serata dedicata ai duetti del Festival di Sanremo 2019, insieme agli Zen Circus con la canzone L’amore è una dittatura. L’ultimo albun in studio del cantante è Cip!, pubblicato nel 2020 e anticipato dal singolo Al di là dell’amore. La FIMI certifica l’album disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI BRUNORI SAS