ROMA – E’ polemica sui social per una battuta sulla Juventus pronunciata dal direttore di Rai2, Carlo Freccero, nel corso della conferenza stampa a Viale Mazzini organizzata per il suo insediamento: “Io ormai vedo il campionato inglese, perché in Italia la Juventus vince sempre. Vince perché hanno occupato tutto il Var possibile, è una cosa dell’altro mondo. Tutti i Var sono loro… fanno una cosa indisponente. Forza Roma!”.

Freccero il giorno dopo s’è dovuto scusare, ha ritrattato su tutta linea: “La Juve vince perché ha occupato il Var? Lì ho detto una cazzata, chiedo scusa. Ho avuto più insulti, comprese le minacce, per questo che per tutte le altre cose. Chiedo scusa e mi inginocchio, anche perché il mio giornalaio non vuole più vendermi i giornali “. Non si è scusato invece, segnalano esponenti dell’opposizione, per la sospensione del programma di Luca e Paolo per cui è accusato di essere il nuovo epurator Rai, non si è scusato soprattutto per la battutaccia sulle donne saudite con il velo (a proposito della finale di Supercoppa Juve-Milan in Arabia Saudita dove le donne possono andare solo accompagnate).

“Freccero ha ironizzato – aggiunge Pagano – sulla delicata questione della Supercoppa in Arabia Saudita e il divieto di libero ingresso allo stadio per le donne, dicendo che le donne col velo se si danno una truccata sono anche eccitanti. Possibile che a tre giorni da espressioni del genere non abbia ancora fatto marcia indietro e chiesto scusa?”.