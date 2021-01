Carmen Di Pietro positiva al Covid: “E’ iniziato tutto con un dolore fortissimo alla gamba”

Carmen Di Pietro, ospite in collegamento a Pomeriggio 5, ha raccontato la sua battaglia contro il Covid. La showgirl ha raccontato come ha scoperto di aver contratto il virus: “È iniziato tutto con un mal di gamba. Pensavo al nervo sciatico. Ho fatto il tampone, ma avevo la carica virale talmente alto che non ho dovuto fare neanche il molecolare”. Con lei è risultata contagiata gran parte della sua famiglia: “Siamo positivi io, mio figlio Alessandro e mia madre di 75 anni. Mia figlia Carmelina è l’unica negativa ed è chiusa in camera. Per andare al bagno passa dal terrazzo”.

Carmen Di Pietro e la sua battaglia contro il Covid

Carmen Di Pietro ha spiegato a Barbara D’Urso, in collegamento a Pomeriggio 5, come ha scoperto la sua positività al Covid: “Mi è iniziato tutto con un mal di gamba, il nervo sciatico si era infiammato. Siccome non ho mai sofferto di questa situazione chiamo immediatamente la dottoressa per far allievare il dolore. Lei mi chiede se qualcun altro in famiglia sta male. Alessandro aveva la febbre a 38. Mi manda immediatamente a fare il tampone. Ho fatto il tampone rapido, quello nel naso. La carica virale era talmente alta sia per me che mio figlio che non abbiamo fatto il molecolare. Da lì sono iniziati tutti i guai. Dovevo portare anche Carmelina a fare il tampone. Non ho potuto. È venuto un signore di un laboratorio privato, per fortuna. È un dramma vivere questa situazione. Lunedì farò il nuovo tampone”.

“Sono arrabbiata con me stessa. Ho sempre seguito tutte le disposizioni, ma ho preso lo stesso il Covid e ho contagiato mia madre e mio figlio” ha detto rammaricata Carmen Di Pietro. (fonte POMERIGGIO 5)