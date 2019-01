ROMA – E’ nata una stella a C’è posta per te. Lei è Nonna Maria, 88 anni, che insieme alla nipote Sara si era rivolta alla trasmissione di Maria De Filippi per cercare di riallacciare i rapporti col figlio Tito. L’uomo ha abbandonato la madre e la figlia anni fa per rifarsi una vita lontano dalla sua famiglia di origine. Ma una volta trascinato sotto i riflettori di Canale 5 non ha voluto saperne.

“Non voglio vederle – ha detto a Maria De Filippi – hanno cercato di rovinare la mia armonia”. L’uomo, che ha abbandonato la figlia quando aveva solo 15 anni, non è mai riuscito a ricucire con lei, nonostante i tentativi della giovane di avvicinarsi anche alla sua nuova compagna.

Dinanzi al diniego del padre Sara reagisce con pacata rassegnazione. Ma Nonna Maria non la prende bene: “Adesso glielo dico che fa schifo!”, ha detto tra gli applausi del pubblico. “Ti rendi conto che fai schifo?!”, ha continuato a insultarlo mentre la nipote cercava di calmarla.

Ma Tito è stato inamovibile anche dinanzi ai tentativi della De Filippi di farlo ragionare. “Tua madre ha 88 anni. Ce la fai a dormire la notte?”, gli ha domandato. E l’uomo per tutta risposta ha detto di non provare più alcun sentimento per entrambe le donne dall’altro lato della busta. Parole che hanno suscitato grande disapprovazione da parte del pubblico e dei social, dove l’88enne è ormai una celebrità, protagonista di numerosi meme e gif che la acclamano.