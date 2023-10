Addio Chandler. Matthew Perry trovato morto nella sua jacuzzi: niente droghe in casa, solo antidepressivi

Niente droghe in casa, per un attore che in passato aveva combattuto a lungo contro ogni tipo di dipendenza. Ma la polizia ha rinvenuto tanti farmaci anti-ansia e antidepressivi

di Redazione Blitz

Pubblicato il 30 Ottobre 2023 - 09:00