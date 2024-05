Alena Seredova torna a Verissimo. La modella è ospite della puntata odierna del salotto pomeridiano di Silvia Toffanin per raccontare del suo percorso di lavoro e di vita. Intanto, scopriamo qualcosa in più su Alena Seredova, dalla sua età alle sue origini, la sua vita privata e la sua carriera.

Alena Seredova età e biografia

Nata il 21 marzo 1978 a Praga, Repubblica Ceca, Alena ha 46 anni. Cresciuta nel quartiere praghese di Vinohrady con i genitori e la sorella minore Eliška, Alena ha dimostrato fin da giovane passione per il mondo della moda. A soli quindici anni, ha iniziato a posare per il fotografo di moda ceco Jadran Šetlík, aprendo le porte a un’eccezionale carriera nel settore.

Il suo talento e la sua bellezza hanno attirato l’attenzione oltre i confini nazionali, portandola a Milano all’età di diciassette anni. Nel 1998, ha ottenuto il secondo posto al concorso di bellezza nazionale Miss Repubblica Ceca, guadagnandosi il diritto di rappresentare il suo paese a Miss Mondo 1998, dove si è classificata al quarto posto.

In Italia, Alena è stata introdotta al grande pubblico da Giorgio Panariello nel programma televisivo “Torno Sabato”. Ha anche recitato in film come “Ho visto le stelle!” nel 2003 e “Christmas in Love” nel 2004.

Nel 2005, Alena ha posato per un calendario sexy realizzato per Max. Nel corso degli anni ha partecipato a diversi programmi televisivi.

Nel 2012, è diventata presidente onorario della Carrarese, club calcistico di proprietà del suo allora marito, il leggendario portiere Gianluigi Buffon.

Vita privata

Tra il 2001 e il 2005 è stata legata all’attore e modello Edoardo Costa. Dal 2005 al 2014 è stata invece legata al calciatore Gigi Buffon, sposato nel 2011, e dal quale ha avuto due figli, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. La coppia ha divorziato nel 2014 a seguito di una profonda crisi durante la quale il marito Buffon si è avvicinato alla giornalista sportiva Ilaria D’Amico.

Nel 2015, ha iniziato una relazione con l’imprenditore Alessandro Nasi, che è stato al suo fianco durante i momenti più difficili. La coppia si è sposata nel 2023, segnando un nuovo inizio per entrambi. Nel 2020 i due hanno avuto una bambina, Vivienne Charlotte.