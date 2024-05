Alessandra Celentano è tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo”. Ex ballerina, coreografa, maestra di balletto, Alessandra Celentano non ha certo bisogno di presentazioni ed p senza dubbio il personaggio più amato e odiato di Amici. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei, dalla sua biografia al suo percorso artistico.

Alessandra Celentano età e biografia

Nata a Milano il 17 novembre 1966 la Celentano, nipote di Adriano Celentano, ha 57 anni. Ha iniziato a studiare danza fin da bambina studiando prima all’Opera di stato di Budapest e poi al Corso di Perfezionamento Professionale di danza a Reggio Emilia.

“Perché ho deciso di fare della danza la mia vita? Non l’ho deciso io, l’ha deciso lei. È stato tutto molto naturale” ha spiegato in una intervista la Celentano.

E’ negli anni ’80 che Alessandra Celentano ha iniziato la collaborazione con l’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio. Qui la Celentano ha collaborato con alcuni tra i più grandi coreografi (Ailey, Balanchine, Forsythe, Tetley, Childs e altri) e ballerini (Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Monique Loudières, Alessandro Molin, Vladimir Derevianko, Julio Bocca). La Celentano ha iniziato anche tour in Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Algeria, Tunisia e Venezuela.

Dopo questa esperienza è diventata maître de ballet nei principali teatri italiani: Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze e Teatro San Carlo di Napoli.

Negli anni, come docente, ha lavorato con i nomi più importanti della danza tra cui Carla Fracci, Roberto Bolle, Massimo Murru, Isabelle Guérin, Manuel Legris.

Amici

Dal 2003 poi l’inizio dell’esperienza come giudice televisiva ad Amici. Proprio ad Amici la Celentano è stata accusata più volte di essere stata troppo dura con i suoi studenti. In una intervista al Giornale di Puglia ha spiegato:

“Basta togliere cattiveria, tutto il resto va bene! Aggiungerei – spiegò – professionalità, consapevolezza, disciplina e soprattutto verità perché il ruolo dell’insegnante è questo: non si possono creare delle illusioni perché i giovani poi dovranno affrontare il mondo spietato del lavoro, dove non ti regala niente nessuno!”.

Vita privata

Della vita privata di Alessandra Celentano non si sa molto. La Celentano, questo è noto, si è sposata nel 2007 con il noto analista finanziario e maestro di karate, Angelo Trementozzi. I due però si sono separati nel 2012, non rendendo note le cause della separazione. Sembra che Alessandra e Angelo siano rimasti in buoni rapporti e Alessandra Celentano a Verissimo ha dichiarato di aver passato con l’ex marito un matrimonio bellissimo, pur non avendo spiegato le cause della fine della relazione.