Chi è Alessandro Gassman: età, carriera, vita privata, moglie, figli

Alessandro Gassman è tra i protagonisti del film “Ex – Amici come prima” in onda questa sera 18 giugno 2024 su Rai 3 in prima serata. L’attore è una figura di spicco nel panorama cinematografico e teatrale italiano. Figlio dell’indimenticabile Vittorio Gassman e dell’attrice francese Juliette Mayniel, Alessandro ha ereditato non solo il talento artistico dei genitori, ma anche la passione per il cinema e il teatro.

Alessandro Gassmann età e biografia

Alessandro Gassmann è nato il 24 febbraio 1965 a Roma, ha quindi 59 anni. Ha fatto il suo debutto sul grande schermo a soli 17 anni nel film “Di padre in figlio”, un progetto autobiografico diretto dal padre Vittorio. Successivamente, ha studiato recitazione presso la Bottega Teatrale di Firenze, dove ha affinato le sue abilità sotto la guida del grande maestro.

Negli anni successivi, Gassmann ha consolidato la sua carriera con ruoli memorabili in diversi film e produzioni teatrali. Tra i suoi lavori più celebri si annoverano “Ostinato destino” (1992), accanto a Monica Bellucci, e “Il bagno turco” (1997) di Ferzan Özpetek, che gli ha valso numerosi riconoscimenti per la sua interpretazione di grande intensità emotiva.

Ha lavorato in produzioni televisive di successo come “Piccolo mondo antico”, “La guerra è finita” e “La sacra famiglia”. Nel cinema internazionale, ha fatto la sua comparsa in “Transporter: Extreme” negli Stati Uniti e ha interpretato ruoli di rilievo in film italiani come “Non prendere impegni stasera” e “Il premio”.

Nel 2008, la sua interpretazione nel film “Caos calmo” gli ha fruttato il prestigioso David di Donatello come miglior attore non protagonista, insieme ad altri importanti premi nazionali e internazionali.

Regia

Oltre alla sua carriera di attore, Alessandro Gassmann si è distinto anche come regista e produttore. Ha diretto il film “Il premio” nel 2017, in cui ha anche recitato accanto al leggendario Gigi Proietti. Nel 2021, ha presentato “Il silenzio grande” al Festival del cinema di Venezia, un film tratto dal suo spettacolo teatrale che ha ricevuto ampi consensi di critica e pubblico.

Vita privata

A livello personale, Alessandro Gassmann è sposato con l’attrice Sabrina Knaflitz dal 1998. La coppia ha un figlio, Leo, nato nello stesso anno. Leo ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo, distinguendosi come cantautore e partecipando alla dodicesima edizione di X Factor nel 2018.

Alessandro Gassmann vive a Roma, nel suggestivo quartiere di Tratevere, dove continua a coltivare la sua passione per il cinema, il teatro e l’arte in generale. È noto per il suo impegno civico e ambientale, come testimoniato dal suo progetto “Io e i #GreenHeroes”, un diario di impegno civico scritto con Roberto Bragalone.