Anna Pettinelli è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, il salotto pomeridiano del weekend condotto da Silvia Toffanin in onda dalle ore 16,30. Voce storica di RDS e volto televisivo amato dal pubblico italiano, Anna Pettinelli sarà in studio insieme a Raimondo Todaro. I due sono attualmente coach della stessa squadra al Serale di Amici. Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera, la sua vita privata e tante curiosità.

Anna Pettinelli età e biografia

Anna Pettinelli è nata il 28 gennaio 1957 a Livorno, e ha 67 anni. Sin da giovane, ha dimostrato una passione per la musica e la radio, iniziando la sua carriera a soli 16 anni presso alcune radio locali in Toscana. Il suo talento e la sua determinazione l’hanno portata a condurre programmi sempre più importanti, tra cui sei edizioni di Discoring e due edizioni del Festival di Sanremo negli anni ’80. Attualmente, è una presenza stabile su RDS, dove affascina il pubblico con la sua voce calda e coinvolgente. Inoltre, attualmente è anche coach al serale di Amici insieme a Raimondo Todaro.

Oltre alla sua celebre carriera radiofonica, Anna Pettinelli è stata protagonista in numerosi programmi televisivi italiani. Ha condotto il Festival di Sanremo nel 1983 e nel 1986, oltre a essere apparsa in programmi come “Un disco per l’estate” e “La Fattoria”. È stata giudice nel talent show RDS Academy, dove ha contribuito a scoprire nuovi talenti nel mondo della radio. Nel 2019, ha partecipato a “Temptation Island Vip” insieme al suo ex marito Stefano Macchi e nello stesso anno è stata insegnante di canto nel programma “Amici di Maria De Filippi”.

Vita privata: ex marito e figlia

Anna Pettinelli ha fatto coppia per molto tempo con l’attore e doppiatore Stefano Macchi, con cui si è anche sposata nel 2018 alle Maldive, tuttavia, le nozze non avrebbero valore legale in Italia. I due hanno 18 anni di differenza. Anna ha anche un divorzio alle spelle. Con il suo ex marito, nel 1993 ha avuto una figlia, Carolina Russi. La ragazza è conosciuta per aver partecipato al talent show The Voice. Ha anche proseguito gli studi universitari e ora lavora come speaker radiofonica di Radio Zeta.

La vita privata di Pettinelli è rimasta in gran parte privata, con la conduttrice che preferisce mantenere un profilo discreto su questo fronte. Tuttavia, in occasione di una recente intervista a Verissimo, Anna Pettinelli ha raccontato di aver trovato di nuovo l’amore:

“A Carolina lui piace molto dice che è un bell’uomo che ha l’età giusta perché finora ho sempre avuto uomini più giovani. E io spero sia quello giusto perché Silvia te lo dico se non va bene con questo mi faccio monaca. Stiamo insieme da maggio. Cucina molto bene perché fa il cuoco, prima faceva altro ma ora ha seguito la sua passione. Si chiama Giuseppe, ma di più non saprete. Sono scaramantica”

Profilo Social

Per seguire da vicino Anna Pettinelli e restare aggiornati sulle sue attività, è possibile visitare il suo profilo Instagram @anna_pettinelli, dove condivide momenti della sua vita quotidiana, scatti con colleghi e altro ancora.