Barbora Bobulova è tra le ospiti della puntata di oggi 28 marzo di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle 14,00. L’attrice è protagonista insieme a Lunetta Savino della miniserie Studio Battaglia, prodotta da Palomar per Rai 1. Scopriamo qualcosa in più su Barbora dalle sue origini, l’età, la carriera e la vita privata.

Barbora Bobulova età, origini e biografia

Barbora Bobulova è nata il 29 aprile 1974 a Martin, in Slovacchia (all’epoca parte della Cecoslovacchia) e ha 50 anni. Ha iniziato la sua carriera artistica all’età di 12 anni, per poi decidere di iscriversi alla scuola di arti musicali di Bratislava e farsi strada nel mondo dello spettacolo.

La carriera di Barbora Bobulova in Italia ha preso il via nel 1996 con il film “Infiltrato”, accanto a Valerio Mastandrea. Da allora, ha partecipato a una serie di produzioni cinematografiche e televisive di successo. Tra i suoi ruoli più celebri, ricordiamo la sua interpretazione in “Il principe di Homburg” diretto da Marco Bellocchio nel 1997 e il suo coinvolgimento in “Padre Pio – Tra cielo e terra” tra il 1999 e il 2000.

Il suo talento è stato premiato con prestigiosi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello, il Globo d’oro e il Ciak d’oro come miglior attrice. Nel corso degli anni, ha partecipato a film di successo come “Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi” e “Immaturi – Il viaggio”.

Interpreta Coco Chanel da giovane nell’omonima miniserie televisiva nel 2008.

Vita privata

Barbora Bobulova è stata legata ad Alessandro Casale, aiuto regista. Insieme, la coppia ha avuto due figlie: Lea, nata nel 2007, e Anita, nel 2008. I due poi si sono separati, anche se sono rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene delle figlie. Oggi l’attrice risulta essere single. Barbora non ha un profilo ufficiale Instagram, tuttavia ci sono molte fan page su Instagram dedicate a lei e alla sua capacità di attrice.