Eleonora Pedron è tra le ospiti della puntata odierna di oggi 26 marzo 2024 del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. Scopriamo qualcosa in più su questa incredibile artista, tanto amata dal pubblico italiano, a partire dalla sua età, la sua carriera nello spettacolo, la sua vita privata, i tragici lutti.

Eleonora Pedron età e breve biografia

Nata il 13 luglio 1982 a Camposampiero, in provincia di Padova, Eleonora ha 41 anni. Dopo aver partecipato una prima volta nel 1999, viene eletta Miss Italia 2002. Nel periodo dal settembre 2003 alla primavera 2004, è stata scelta come la prima “meteorina” del Meteo 4, grazie alla fiducia dell’allora direttore del TG4, Emilio Fede. Successivamente, ha affiancato il famoso chef Davide Mengacci nella trasmissione culinaria estiva “Fornelli in crociera” su Rete 4.

Nel 2006, ha recitato nel film “Vita Smeralda” di Jerry Calà. Successivamente, ha partecipato al talent show “Notti sul ghiaccio 2”, dove ha raggiunto la finale classificandosi al quinto posto. Ha preso parte a produzioni cinematografiche di rilievo come “Il seme della discordia” diretto da Pappi Corsicato, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Inoltre, ha affiancato il noto cantante Umberto Tozzi nel videoclip della sua canzone “Se tu non fossi qui”, dimostrando ancora una volta la sua versatilità artistica.

Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro autobiografico, “L’ho fatto per te”.

La tragedia della sorella e del papà

La vita di Eleonora Pedron è stata segnata da due episodi tragici che hanno plasmato il suo carattere e la sua carriera. All’età di soli nove anni, ha perso sua sorella Nives, all’epoca quindicenne, in un tragico incidente d’auto. Questo evento ha lasciato un’impronta indelebile sulla giovane Eleonora, che ha trovato conforto nel dormire nel letto della sorella per lenire il dolore.

Pochi anni dopo, nel 2002, un’altra tragedia ha colpito la famiglia Pedron quando il padre di Eleonora ha perso la vita in un altro incidente stradale. Eleonora, che era con lui al momento dell’incidente, è rimasta illesa fisicamente ma ha subito un profondo trauma emotivo.

Vita privata: ex marito, figli