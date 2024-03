Emma Bonino, una delle figure più influenti della politica italiana, è tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin. Il suo lavoro ha segnato la politica italiana e internazionale, grazie anche alla sua dedizione ai diritti umani, civili e sociali. Attraverso la sua lunga carriera politica e il suo impegno per le cause più controverse, Bonino ha dimostrato una determinazione senza pari nel perseguire i suoi ideali. Scopriamo qualcosa in più su Emma Bonino, dalla sua età alla sua carriera passando per la sua vita privata.

Emma Bonino età, breve biografia e inizi in politica

Nata il 9 marzo 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, Piemonte, Emma Bonino ha 75 anni. Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo Gandino nella sua città natale, Emma Bonino si è trasferita a Milano per studiare Lingue e Letteratura Moderna, laureandosi nel 1972 presso l’Università Bocconi. Sin dai suoi anni di formazione, Bonino ha dimostrato una spiccata inclinazione per le tematiche sociali e politiche, un segno precoce della sua futura carriera.

La carriera in politica

La carriera politica di Emma Bonino ha avuto inizio negli anni ’70, quando si è unita al Partito Radicale accanto a Marco Pannella. Da allora, ha lavorato instancabilmente per promuovere la legalizzazione dell’aborto, l’affermazione del divorzio e la liberalizzazione delle droghe leggere in Italia. La sua attività politica non si è limitata al contesto nazionale: nel 1979 è diventata deputata al Parlamento Europeo, portando avanti numerose battaglie referendarie sui diritti civili.

Bonino ha anche giocato un ruolo fondamentale nella difesa dei diritti umani a livello internazionale, promuovendo campagne per la libertà e la democrazia nei Paesi dell’Europa orientale. Nel 1993, è diventata presidente del Partito Radicale transnazionale e transpartitico, consolidando ulteriormente il suo status di leader politica internazionale.

Impegno per i Diritti Umani

Oltre alla politica tradizionale, Emma Bonino è conosciuta per il suo fervente impegno per i diritti umani. Ha fondato l’organizzazione internazionale “Non c’è pace senza giustizia”, dedicata all’abolizione delle mutilazioni genitali femminili, e ha rappresentato l’Italia presso l’ONU per promuovere una moratoria sulla pena di morte. La sua lotta per la libertà e la giustizia ha conquistato ammirazione in tutto il mondo.

La battaglia contro il tumore

Nel 2015, Emma Bonino ha annunciato di essere affetta da un tumore al polmone sinistro. Nonostante la malattia, ha continuato a svolgere attivamente il suo ruolo politico, dimostrando una determinazione straordinaria nel perseguire i suoi obiettivi. Nel 2023, durante un’intervista televisiva, ha annunciato la sua guarigione dal tumore, un traguardo raggiunto dopo anni di cure e terapie.

Vita privata

Sulla sfera privata di Emma Bonino, poco si sa. La politica è sempre stata riservata riguardo alla sua vita personale, preferendo concentrarsi sulle sue battaglie politiche e sociali piuttosto che sul gossip. Nonostante due importanti relazioni sentimentali con militanti radicali, Marcello Crivellini e Roberto Cicciomessere, Emma Bonino non ha mai avuto un marito. Tuttavia, ha avuto per un breve periodo due figlie in affido.