Federico Zampaglione è tra gli attesi ospiti della puntata odierna de “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Il frontman dei Tiromancino sarà in studio per parlare un po’ di sé, del suo percorso artistico e per presentare “Puntofermo”, il nuovo singolo dei Tiromancino. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui.

Federico Zampaglione età e biografia

Federico Zampaglione è nato a Roma il 29 giugno del 1968. Quest’anno compie 56 anni. Fin da ragazzo ha dimostrato una forte attitudine per il mondo dell’arte. Supportato anche dal padre Domenico, comincia così a suonare. E proprio suo padre, Domenico Zampaglione, rispettato professore di storia e filosofia, è stato anche co-autore di alcuni brani dei Tiromancino. Ha anche un fratello minore, Francesco Zampaglione, anch’egli cantautore e musicista di successo.

La carriera musicale di Federico Zampaglione inizia nel 1989, quando fonda i Tiromancino. La band pubblica quattro album di successo nei primi anni Novanta, ma il vero successo arriverà poi nel 2000 quando esce il loro quinto lavoro in studio, La descrizione di un attimo, dal quale saranno estratti singoli ancora oggi famosi. La band pubblica 4 album e ottiene riconoscimenti di critica e pubblico, anche grazie al brano Due destini, colonna sonora de Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek.

Nel 2006 debutta nel mondo del cinema come regista, realizzando il suo primo lungometraggio intitolato Nero bifamiliare, progetto nel quale coinvolge la compagna, l’attrice Claudia Gerini. A maggio 2010 esce nelle sale il suo secondo film, Shadow, presentato in festival del cinema horror con successo. Nel 2011 è l’autore scrive per Noemi, con la quale duetta durante L’essenziale tour. Si passa all’anno 2012 e Federico torna dietro la macchina da presa con il film Tulpa – Perdizioni mortali, un giallo/horror che vede protagonista nuovamente la sua compagna di allora Claudia Gerini. Nel 2013 è coautore di due canzoni in gara al Festival di Sanremo. Si tratta de L’esperienza dell’amore, interpretata da Chiara e inserita nell’album Un posto nel mondo, e Onda che vai degli Almamegretta, inserita nell’album Controra. Entrambe però vengono scartate. Nel 2014 è autore del singolo Sotto una buona stella per Michele Bravi, tema musicale dell’omonimo film di e con Carlo Verdone. Nel 2015 compone 4 testi insieme a Eros Ramazzotti, per l’album Perfetto dello stesso Ramazzotti. Nello stesso anno dirige il videoclip del brano Ci stai di Biagio Antonacci, video che vince il premio Roma Videoclip come miglior video e miglior regia. Dirige inoltre il videoclip I nani di Richard Benson. Nel 2016 scrive il brano Nel tuo disordine per l’album di Alessandra Amoroso Vivere a colori e Niente è impossibile di Chiara Grispo, scartata nelle fasi finali di Sarà Sanremo giovani. In quello stesso anno si conclude il suo rapporto sentimentale con Claudia Gerini.

Vita privata

Dal 2005 al 2016 è stato legato all’attrice Claudia Gerini. I due si sono incontrati la prima volta nel 2004, sul set del videoclip della canzone Amore impossibile dei Tiromancino. Nel 2009 è nata la prima figlia della coppia, Linda.

La Gerini e Zampaglione non si sono mai sposati, anche se una volta hanno finto di farlo per prendere in giro tutti coloro che insistevano sul matrimonio. Hanno così indossato abiti da cerimonia e hanno scattato foto che hanno poi condiviso sui social media con la didascalia: “Matrimonio a sorpresa nel Salento!!! Ciao. Fede e Claudia”. Tuttavia, in seguito hanno chiarito che non si sono mai effettivamente sposati, dichiarando: “Dopo 10 anni insieme e una famiglia è come fossimo marito e moglie”.

Dopo la fine della relazione con la Gerini, ha iniziato una relazione con l’attrice Giglia Marra, con la quale si è sposato nel 2021. La sua vita sentimentale è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, ma Federico ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra la sua vita personale e la sua carriera professionale.