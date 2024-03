Franco Nero è tra gli ospiti della puntata di oggi 25 marzo 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Franco Nero è una delle icone indiscusse del cinema italiano e il suo nome è legato soprattutto a un genere che in Italia ha avuto un passato glorioso, quello degli spaghetti western. Scopriamo qualcosa in più su questo incredibile attore, dalla sua età alla sua carriera e la sua vita privata.

Franco Nero età, breve biografia e carriera

Franco Nero, il cui nome completo è Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, è nato a Parma il 23 novembre 1941, e ha quindi 83 anni. Si trasferisce da giovane a Milano, e nel capoluogo lombardo si diploma in ragioneria. Si iscrive poi alla facoltà di Economia e Commercio, che abbandona presto per seguire la sua grande passione per la recitazione.

Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1965, esordendo nel kolossal “La Bibbia” diretto da John Huston. Da allora, ha continuato a lavorare con alcuni dei registi più rinomati del cinema italiano e internazionale, distinguendosi per la sua capacità di portare vita e profondità ai personaggi che interpreta.

Il primo grande successo di Nero è arrivato nel 1968 con il film “Un tranquillo posto di campagna”, in cui ha recitato accanto a Vanessa Redgrave. Da quel momento in poi, ha continuato a collezionare ruoli memorabili in una vasta gamma di film, spaziando dal genere western all’horror, dal dramma alla commedia.

Tra i suoi ruoli più iconici, ricordiamo quello di Django nel film omonimo del 1966, che lo ha consacrato come una delle star più amate del cinema italiano. Anni dopo, nel 2012, ha fatto un cameo nel film di Quentin Tarantino “Django Unchained”, omaggiando così il suo ruolo originale.

Dopo diversi film come Il giovane Toscanini, Querelle de Brest e Fratelli e sorelle, Nero debutta alla regia con Forever Blues nel 2005.

Nel 2023, Nero è tornato sul grande schermo con il film “L’uomo che disegnò Dio”, di cui è anche regista. Questo nuovo progetto promette di essere un’altra pietra miliare nella carriera già illustre dell’attore.

Vita privata: moglie e figli

Dopo aver conosciuto l’attrice Vanessa Redgrave sul set del film “Camelot” nel 1967, i due hanno avuto un figlio, Carlo Gabriel Nero. La coppia si separa poco dopo la nascita del figlio. L’attore si lega poi a Mauricia Mena, con la quale ha un figlio nel 1987, Francesco Sparanero. Nel 1983 l’attore ha avuto un altro figlio, Frank Sparanero, nato dall’unione con Pevec Danica. Frank verrà riconosciuto solo molti anni dopo la sua nascita. L’attore e Vanessa Redgrave si riavvicinano negli anni Duemila e nel 2006 decidono di sposarsi. Il loro matrimonio rimarrà segreto fino al 2009.

Profilo Social

Se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità riguardanti Franco Nero e la sua carriera, assicurati di seguirlo su Instagram. Il suo profilo ufficiale, @franconeroreal, ti terrà informato su progetti futuri, eventi e molto altro ancora.