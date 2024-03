Chi è Laura Morante: età, carriera, biografia, marito, figli, vita privata

Laura Morante è tra gli ospiti della puntata odierna di “Domenica In“, il programma condotto da Mara Venier. Attrice e regista italiana, Laura Morante è un personaggio di spicco dello spettacolo italiano, celebre per i suoi lavori intensi. Scopriamo qualcosa in più su questa straordinaria artista.

Laura Morante età, breve biografia e carriera

Nata a Santa Fiora (GR) il 21 agosto 1956, Laura Morante ha 67 anni. Fa parte di una famiglia di artisti, essendo nipote della celebre scrittrice Elsa Morante. Il debutto di Laura Morante risale al 1978, quando ha interpretato il ruolo di Ofelia nell'”Amleto” diretto da Carmelo Bene. Tuttavia, è nel mondo del cinema che Morante ha ottenuto grande successo a partire dal 1980, con il film “Oggetti smarriti” di Giuseppe Bertolucci, dove ha dato vita a una giovane tossicodipendente.

La sua carriera è stata caratterizzata da collaborazioni con rinomati registi italiani come Nanni Moretti, Bernardo Bertolucci, Paolo Virzì e Carlo Verdone. Tra i suoi ruoli più memorabili, ricordiamo Silvia in “Sogni d’oro” di Nanni Moretti, per il quale ha vinto il Leone d’argento al Festival del Cinema di Venezia nel 1981. Nel 2001 interpreta la madre di Andrea, il ragazzo protagonista di La stanza del figlio, ruolo grazie al quale si aggiudica il David di Donatello per la migliore attrice protagonista.

Nel corso degli anni, Morante ha dimostrato una straordinaria versatilità, interpretando una vasta gamma di personaggi, dalle donne forti e determinate alle figure più vulnerabili e complesse.

Morante è anche regista. Nel 2012 ha esordito dietro la macchina da presa con il film “Ciliegine”, ottenendo una candidatura per il Globo d’oro come regista rivelazione. Il suo secondo film, “Assolo”, scritto insieme a Paolo Genovese ed Edoardo Falcone, ha confermato il suo talento sia davanti che dietro la telecamera, guadagnandosi il Nastro d’argento europeo.

Vita privata

È madre delle attrici Eugenia Costantini (classe ’84) e Agnese Claisse (classe ’88), avute rispettivamente dal suo primo marito, il regista Daniele Costantini, e dal suo secondo marito, l’attore francese Georges Claisse. Dal 2004 è sposata con l’architetto Francesco Giammatteo, con cui ha adottato un figlio, Stepan, nato nel 2006.