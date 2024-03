Lunetta Savino è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. Lunetta è una delle attrici italiane più amate ed apprezzate degli ultimi anni e in studio ci racconterà qualcosa in più sulla sua carriera, il suo percorso artistico e sulla seconda stagione di Studio Battaglia, in onda su Rai 1 dal 19 marzo.

Lunetta Savino età, breve biografia, carriera

Nata il 2 novembre 1957 a Bari, Lunetta Savino ha 66 anni. Fin da piccola, Lunetta ha mostrato un talento innato per la recitazione e l’imitazione, un segno precoce del grande successo che avrebbe raggiunto nella sua carriera. Dopo aver conseguito la maturità classica nel 1977, Lunetta ha deciso di seguire la sua vocazione e si è iscritta alla Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone a Bologna. Il suo impegno e il suo talento non sono passati inosservati, e nel 1981 ha fatto il suo debutto sul palcoscenico con il ruolo di protagonista in Macbeth, diretto da E. Marcucci. Molto importanti per la sua carriera sono le partecipazioni a Il mercante di Venezia nel 1984, Sorelle Materassi (dal romanzo omonimo di Aldo Palazzeschi) nel 1988, e Medea nel 1994.

Ma è stato il mondo della televisione a consacrare definitivamente Lunetta Savino come una delle più grandi attrici italiane. Il suo ruolo indimenticabile come “Cettina” nella serie televisiva Un medico in famiglia ha catturato il cuore del pubblico, facendola emergere come una vera e propria star dello schermo. Da quel momento in poi, Lunetta è stata una presenza costante sul piccolo schermo, regalando al pubblico una serie di performance indimenticabili in produzioni di successo come Il bello delle donne e Raccontami.

Ma il successo di Lunetta Savino non si è limitato al mondo della televisione. La sua carriera cinematografica è stata altrettanto impressionante, con ruoli memorabili in film come Mi manda Picone, Saturno contro e Mine vaganti, che le hanno valso il plauso della critica e del pubblico.

Nel 2015 vince il Premio Flaiano come migliore interprete femminile per la serie tv Pietro Mennea – La freccia del Sud, dove interpreta Vincenzina Mennea.

Vita privata: ex marito, figlio e fidanzato

Lunetta fino al 1994 è stata sposata prima con Franco Tavassi dal quale ha avuto un figlio di nome Antonio, nato nel 1988. I due si sono poi separati e da qualche anno l’attrice ha intrapreso una nuova relazione sentimentale con Saverio Lodato, giornalista e saggista di fama internazionale nonché uno dei massimi esperti nella criminalità organizzata. I due si sono conosciuti nel 2015 sul set “Felicia Impastato”. Lei era una delle attrici, mentre lui aveva scritto la sceneggiatura. I due sono fidanzati da molti anni anche se vedersi non è semplice, considerando che lui vive a Palermo e viaggia per lavoro mentre la Savino vive e lavora principalmente a Roma. Tempo fa, l’attrice ha raccontato: