Maria Grazia Cucinotta è ospite oggi 24 marzo del programma Domenica In, condotto da Mara Venier e in onda su Rai 1 dalle 14,0 ogni domenica. L’attrice sarà in studio per parlare un po’ della sua carriera e del suo percorso artistico. Attualmente, è protagonista del nuovo film di Beppe Cino “Gli agnelli possono pascolare in pace” in concorso al Bif&st Bari International Film & Tv Festival 2024. Arriverà in tutte le sale italiane l’11 aprile. Scopriamo qualcosa in più su Maria Grazia Cucinotta.

Maria Grazia Cucinotta età e breve biografia

Nata a Messina il 27 luglio 1968, Maria Grazia Cucinotta ha 55 anni. Ha iniziato il suo percorso professionale dopo essersi diplomata in analisi contabile. Il suo talento e la sua bellezza l’hanno portata a intraprendere la carriera di modella, ma è stato il suo debutto come “Miss Cinema Sicilia” a Miss Italia nel 1987 a catalizzare l’attenzione dei media e del pubblico.

Il suo successo è stato confermato quando è stata scelta da Renzo Arbore come valletta per il programma “Indietro Tutta!”, segnando l’inizio di una carriera luminosa in televisione e al cinema. Da allora, Maria Grazia ha lavorato in una vasta gamma di produzioni, dalla commedia all’horror, dal dramma alla fiction televisiva.

Il 1994 è stato un anno di svolta per Maria Grazia, quando è stata selezionata da Massimo Troisi per recitare accanto a lui nel film “Il Postino”, candidato a cinque premi Oscar. Questo ruolo ha proiettato Maria Grazia sulla scena internazionale, aprendo le porte a una serie di opportunità nel cinema internazionale, incluso un ruolo memorabile nel film di James Bond “Il Mondo Non Basta”.

La Cucinotta, nel 2005, inizia l’attività di produttrice cinematografica con il film corale All the Invisible Children, diretto a più mani da registi come Emir Kusturica, Spike Lee, Ridley Scott e John Woo. Nel 2009 viene scelta come madrina per il Festival del cinema di Venezia. Due anni dopo fa il suo debutto da regista con il cortometraggio Il maestro, presentato in concorso alla 68ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella sezione Controcampo Italiano.

Nel 2019, Maria Grazia ha fondato l’associazione Onlus “Vite Senza Paura”, impegnandosi attivamente nella lotta contro il bullismo, l’emarginazione e la violenza sulle donne.

Vita privata

Maria Grazia è sposata con l’imprenditore e produttore cinematografico Giulio Violati dal 1995, con il quale ha una figlia, Giulia. Riguardo il suo lungo matrimonio con Violati, l’attrice ha dichiarato: “L’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai”

Maria Grazia ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo contributo all’industria cinematografica e al lavoro sociale, tra cui il Premio Maratea per il Cinema e il Premio America della Fondazione Italia USA.