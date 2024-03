Martin Castrogiovanni è tra gli speciali ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle 16,30. L’ex rugbista sarà in studio per raccontare qualcosa in più sulla sua vita, la sua carriera e la sua vita privata.

Martin Castrogiovanni età, biografia e carriera nel rugby

Martin Castrogiovanni, noto anche come Castro, è nato il 21 ottobre 1981 (42 anni) a Paraná, Argentina, da padre siciliano e madre di origini miste tedesche, argentine e spagnole. Da giovane, Martin ha dimostrato un talento eccezionale nel rugby. Dopo aver giocato a basket durante l’adolescenza, ha seguito le sue radici sportive e ha abbracciato il rugby, facendo il suo debutto nel Club Atlético Estudiantes di Paraná. A soli 20 anni, si è trasferito in Italia e si è unito al Calvisano, segnando l’inizio di una carriera straordinaria nel rugby professionistico.

Il debutto nella Nazionale Italiana risale al 2002 giocando contro gli All Blacks ad Hamilton: da allora, ha partecipato ai Sei Nazioni dal 2003 al 2013 ed a quattro Mondiali, con oltre 100 presenze internazionali.

Tra i suoi numerosi successi, Castrogiovanni ha vinto campionati nazionali e coppe, sia in Italia che in Francia, oltre a prestigiosi titoli europei. Nello specifico, ha vinto un Campionato italiano, una Coppa Italia, un Campionato francese di rugby a 15, due European Rugby Champions Cup e quattro English Premiership.

La carriera nello spettacolo

Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Martin Castrogiovanni ha intrapreso una nuova avventura in tv, apparendo in programmi come “Guess My Age” e “Tú sí que vales”. Nel 2016, ha anche condotto “Il più Forte” per Discovery Italia, dimostrando le sue abilità anche dietro la macchina da presa. Da settembre 2017 conduce insieme a Belén Rodríguez e Alessio Sakara il programma Tú sí que vales su Canale 5

Ha anche partecipando come concorrente a “Ballando con le Stelle” nel 2017.

Vita privata

Castrogiovanni è stato legato sentimentalmente all’ex sciatrice Giulia Candiago fino al 2014. Gli sono stati attribuiti diversi flirt, come quello con la pallavolista Veronica Angeloni, tutti smentiti. Castrogiovanni è sposato dal 2020 con Daniela Marzulli. I due si sono conosciuti nel 2019 grazie ad alcune amicizie in comune. L’ex rugbista non ha figli.

L’operazione

Nel 2015, durante il Mondiale in Inghilterra, Castrogiovanni scopre di avere un neurinoma al plesso lombare, per il quale i medici inglesi gli danno 6 mesi di vita. Tornato a Milano Castrogiovanni si sottopone ad una rischiosa operazione per la quale avrebbe potuto perdere l’uso della gamba. L’operazione riesce perfettamente e dopo due mesi torna in campo.