Tra gli ospiti del programma “La volta buona” di oggi 15 marzo 2024 c’è anche Milena Mancini. L’attrice sarà in studio insieme al marito Vinicio Marchioni e insieme parleranno della loro vita, delle loro carriere e del nuovo film in uscita “Un altro Ferragosto” che vede Vinicio Marchioni tra i protagonisti. Ma scopriamo qualcosa in più su Milena Mancini, dalla sua età alla sua carriera passando per la sua vita privata.

Milena Mancini età e breve biografia

Milena Mancini, nata a Roma il 3 marzo 1977, ha 47 anni. Dopo essersi diplomata nel 1996 presso il Balletto di Roma, ha iniziato a studiare recitazione, prima in Italia, poi negli Stati Uniti. Ha lavorato come ballerina nelle trasmissioni di Buona domenica, Tira e Molla, I ragazzi irresistibili ed è comparsa in molti videoclip di star come Kylie Minogue, Robbie Williams, Rocky Martin e Geri Halliwell.

Nel 2003 ha fatto il suo debutto cinematografico nel film “The Mark – Il Segno della Vendetta”, dando il via a una serie di ruoli che l’hanno vista protagonista in produzioni cinematografiche e televisive di successo. Nel 2007, ha interpretato un ruolo nella miniserie televisiva “Il Generale Dalla Chiesa”. Ha partecipato alla serie Sky “A Casa Tutti Bene”, dove ha recitato nel ruolo di Beatrice.

Vita privata: l’incontro con Vinicio Marchioni

La storia d’amore tra Milena Mancini e Vinicio Marchioni ha avuto origine sul set della serie televisiva “Romanzo Criminale”. Durante i provini per la seconda stagione dello spettacolo, i due attori hanno avvertito un’intesa immediata, anche se inizialmente Milena era restia a lasciarsi coinvolgere. Tuttavia, dopo solo un mese, l’amore è sbocciato e i due sono diventati inseparabili. Si sono sposati il 24 settembre 2011 nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria da Cascia a Roma.

Vinicio Marchioni e Milena Mancini hanno due figli, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2012. Dopo una pausa per dedicarsi alla famiglia, Milena è tornata al lavoro con un nuovo slancio, continuando a coltivare la sua passione per la recitazione e la performance.