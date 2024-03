Neslihan Atagul, l’attrice che interpreta Nihan nella serie tv Endless Love, è tra gli ospiti della puntata di oggi di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle 16,30. Scopriamo qualcosa in più su questa incredibile artista dalla sua età alle origini, la biografia e la sua vita privata.

Neslihan Atagul età, origini, breve biografia

Neslihan Atagül è nata il 20 agosto 1992 a Istanbul e ha 31 anni. È una delle attrici più apprezzate e amate della scena turca. Fin da giovane, Neslihan ha coltivato la sua passione per la recitazione, studiando teatro presso l’Università di Yeditepe. La sua carriera è decollata nel 2005, quando ha firmato un contratto con l’Agenzia Erberk e ha fatto il suo debutto in uno spot pubblicitario. Da allora, ha continuato a scalare le vette del successo nel mondo dello spettacolo turco, conquistando premi e consensi.

Nel corso degli anni, Neslihan Atagül ha brillato sia sul grande schermo che sul piccolo schermo. Ha recitato in una serie di film turchi di successo, tra cui “İlk Aşk” nel 2006 e “Araf” nel 2011. Nel 2015 è la volta di Senden Bana Kalan con regia di Abdullah Oğuz. Qualche anno dopo, nel 2018, partecipa alle riprese di Dışarda 2, del regista Ulaş Pakkan.

Nel 2015 e fino al 2017 ha recitato nel ruolo di Nihan in Endless Love, una serie tv che le ha portato molta fortuna e fama. Nihan è una giovane donna coinvolta in una travolgente storia d’amore con Kemal, interpretato da Burak Özçivit. La trama si dipana tra intrighi familiari, segreti oscuri e profonde passioni.

Vita privata: il marito

Nel luglio del 2016, ha sposato l’artista Kadir Doğulu, incontrato sul set della serie “Fatih Harbiye”. Classe ’82, Kadir ha 41 anni ed in Turchia è un attore famosissimo.

Neslihan Atagul, la malattia

Secondo le notizie di TV100, Neslihan si è presa una pausa da lavoro e progetti dopo che le è stata diagnosticata la “sindrome dell’intestino permeabile”. All’inizio della malattia, la ragazza è stata ricoverata in ospedale per molti mesi a causa di una rapida e sospetta perdita di peso. Così i medici le hanno diagnosticato questa sindrome per cui la barriera intestinale non è più in grado di svolgere la sua funzione protettiva. Per fortuna, dopo un periodo di pausa, Atagul ha fatto sapere ai fan tramite social di stare meglio. Ecco le sue parole: