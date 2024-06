Chi è Raz Degan: età, origini, carriera, fidanzata, figli

Raz Degan è tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle 16,30 ogni sabato e domenica. Attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello di origini israeliane, Raz Degan non ha certo bisogno di presentazioni. La sua vita è stata segnata da una serie di successi professionali e personali, che lo hanno reso una figura amata e rispettata nel mondo dello spettacolo. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui, dalla sua età al suo percorso artistico passando per la sua vita privata

Raz Degan età, origini e breve biografia

Raz Degan è nato il 25 agosto 1968 (ha 55 anni) nel kibbutz Sde Nehemia, un piccolo insediamento collettivo in Israele. Dopo aver completato il servizio militare obbligatorio a ventun anni, ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo della moda. La sua scelta di vita lo ha portato a viaggiare tra Thailandia, Stati Uniti, Italia, Australia e Francia, vivendo una vita itinerante che gli ha permesso di acquisire una vasta esperienza culturale e professionale.

La carriera di modello di Raz Degan è stata coronata dal successo quasi immediato. Grazie al suo fascino e alla sua presenza scenica, è apparso sulle copertine di alcune delle riviste di moda più prestigiose al mondo, come Vogue, Elle, Cosmopolitan e Glamour. Questi successi iniziali lo hanno catapultato alla ribalta, facendolo diventare uno dei volti più riconoscibili del settore.

Rappresentato dall’agenzia Riccardo Gay Model Management, Raz Degan ha rapidamente acquisito una notevole popolarità anche in Italia. La sua immagine è diventata familiare al pubblico italiano grazie a una serie di spot televisivi di grande successo. Tra questi, spiccano quelli per Polaroid, dove interpretava un cantante rock, e per il bagno schiuma Pino Silvestre, famoso per la frase “Questa sera io non mangio carne” e la variante “Questa sera non ho fame”. Tuttavia, lo spot che lo ha reso veramente celebre è stato quello per l’amaro Jägermeister, in cui chiudeva con il memorabile motto “Sono fatti miei”.

Ha recitato in diverse produzioni statunitensi e, soprattutto, in numerose produzioni italiane sia cinematografiche che televisive. Uno dei suoi primi ruoli significativi è stato un cameo nel film “Prêt-à-Porter” del 1994, diretto da Robert Altman. Successivamente, ha recitato in “Titus” del 1999, diretto da Julie Taymor, e nel ruolo del re di Persia Dario III il Grande nel film “Alexander” del 2004, diretto da Oliver Stone. Inoltre, ha girato un cortometraggio autobiografico intitolato “Italian Agenda”.

In Italia ha partecipato al film “Squillo” del 1996, diretto da Carlo Vanzina, e il fantasy televisivo “Sorellina e il principe del sogno” del 1996, diretto da Lamberto Bava. Ha anche recitato in “Coppia omicida” del 1998, diretto da Claudio Fragasso, e nella miniserie TV “Le ragazze di piazza di Spagna”, diretta da José María Sánchez. A

Nel 2004, Raz Degan ha realizzato il docu-reality “Film privato” insieme a Paola Barale, trasmesso su Italia 1. Quattro anni dopo, nel 2008, ha recitato in “Albakiara – Il film”, diretto da Stefano Salvati. Nel 2010 ha partecipato come concorrente alla sesta edizione del talent show “Ballando con le stelle”, in onda su Rai 1. Nello stesso anno, ha condotto la trasmissione televisiva “Mistero”, affiancato da Daniele Bossari e Marco Berry.

Nel 2017ha partecipato alla dodicesima edizione del reality show “L’isola dei famosi”, in onda su Canale 5. Raz Degan ha conquistato il pubblico e ha vinto il programma con l’89% di preferenze al televoto, superando il modello Simone Susinna, classificatosi secondo. Nello stesso anno, dopo cinque anni di lavorazione, ha distribuito un documentario da lui realizzato intitolato “The Last Shaman”, prodotto, tra gli altri, da Luca Argentero e Lapo Elkann, e trasmesso in Italia da Sky Atlantic. Nel 2018, sempre per Sky Atlantic, è stato protagonista del docu-reality “Raz & The Tribe”, affiancato da Luca Argentero, Asia Argento e Piero Pelù.

Vita privata

La vita privata di Raz Degan è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, in particolare la sua relazione con la showgirl Paola Barale. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2002 e la loro relazione, nonostante i numerosi alti e bassi, è durata fino al 2015. Dopo la fine della storia con Paola Barale, Raz Degan ha trovato l’amore con una donna italo-americana di nome Cindy. La loro relazione è stata resa pubblica solo nel 2021, durante la Festa del Cinema di Roma, anche se erano già insieme da due anni.

Raz Degan non è mai stato sposato e non ha figli. Vive in un trullo ristrutturato a Cisternino, un piccolo borgo in provincia di Brindisi, dove ha trovato un rifugio tranquillo lontano dai riflettori. Nonostante la sua vita movimentata e i suoi numerosi viaggi, Raz ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla sua vita privata, proteggendo la sua intimità e quella delle persone a lui care.

Durante un’intervista a Verissimo, Raz Degan ha parlato della sua relazione con Cindy, descrivendola come un’avventura continua. Ha raccontato di averla incontrata per caso a Bali sei anni prima, subito dopo la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”. Da allora, i due hanno iniziato a viaggiare insieme, esplorando gli angoli più remoti del mondo. Cindy, una viaggiatrice avventurosa, ha raccontato come Raz l’abbia spinta a superare i propri limiti, definendolo un uomo dei tanti contrasti.

La loro vita insieme è un equilibrio tra la tranquillità della casa in Puglia, dove coltivano un orto, e i viaggi che li portano a esplorare il mondo. Raz ha descritto Cindy come il suo punto di riferimento, affermando che lei lo rende un uomo migliore. La coppia ha anche lavorato insieme a un documentario, una ricerca del Nirvana, che hanno coltivato per anni. Questo progetto li ha portati a filmare in contesti ardui, come le montagne dell’Himalaya, dimostrando la loro dedizione alla ricerca e alla scoperta di ciò che rimane autentico nel mondo.