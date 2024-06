Salvo Sottile è il conduttore di “Far West”. Il programma di attualità che si occupa di inchieste e approfondimenti sui principali fatti di cronaca e politica andrà in onda oggi 10 giugno 2024 dalle 21.20 su Rai 3. Noto giornalista, conduttore e scrittore, Salvo Sottile ha una carriera ricca di esperienze e successi. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui dalla sua età alla biografia passando per la vita privata.

Salvo Sottile età e biografia

Salvo Sottile è nato a Palermo il 31 gennaio 1973, e ha attualmente 51 anni. È figlio di Giuseppe Sottile, capocronista del quotidiano palermitano “Giornale di Sicilia”. La sua carriera giornalistica inizia molto presto, quando nel 1989, a soli 16 anni, inizia a collaborare con il quotidiano catanese “La Sicilia” e con l’emittente regionale Telecolor Video 3. Telecolor Video 3, oltre a occuparsi dell’informazione locale, collaborava con Canale 5 fornendo immagini e servizi legati ai fatti di cronaca della Sicilia. Nel 1992, Enrico Mentana nota il giovane Salvo Sottile, che approda così in Fininvest con la mansione di “informatore” dalla Sicilia. Successivamente diventa corrispondente da Palermo per il Tg5, iniziando una collaborazione che lo porterà a coprire eventi cruciali come gli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel 1994, si laurea in giurisprudenza e diventa giornalista professionista. Durante questi anni, Sottile collabora anche con il settimanale “Epoca”, il quotidiano “Il Tempo” e il settimanale “Panorama”.

Nel 2003, dopo undici anni al Tg5, Sottile lascia Mediaset per entrare a far parte del neonato Sky TG24. Qui conduce il telegiornale e il contenitore mattutino “Doppio Espresso”. Questa esperienza segna una fase importante della sua carriera, permettendogli di affinare le sue capacità di conduttore.

Nel 2005, Sottile torna a Mediaset, dove conduce l’edizione della notte del Tg5 e cura la rassegna stampa. Nel 2006, passa alla conduzione dell’edizione delle 13. Durante questo periodo, pubblica anche due romanzi: “Maqeda” (2007) e “Più scuro di mezzanotte” (2009). Nel 2009, lascia nuovamente il Tg5 per diventare vicedirettore di Videonews, la testata giornalistica di Mediaset. Nel 2010, debutta in prima serata su Rete4 con “Quarto Grado”, un programma incentrato su gialli e casi irrisolti, che ottiene un notevole successo di pubblico.

Nel 2013, Salvo Sottile lascia Mediaset per passare a La7, dove conduce il programma “Linea Gialla”, simile a “Quarto Grado”. Nel 2014, conduce anche il talk show “In onda”, dimostrando la sua versatilità come conduttore.

Nell’estate del 2015, Sottile approda in Rai, dove conduce “Estate in Diretta” su Rai 1 insieme a Eleonora Daniele. In seguito, affianca Paola Perego nella conduzione di “Domenica In”. Nel 2016, partecipa come concorrente a “Ballando con le stelle”. Nello stesso anno, passa a Rai 3, dove conduce “Mi Manda RaiTre”. Il programma, inizialmente trasmesso sia in seconda serata che in prima serata, continua con successo anche nelle stagioni successive. Nel 2018, esordisce nella seconda serata di Rai 3 con “Prima dell’alba”, un programma che esplora l’universo notturno in tutte le sue declinazioni. Il programma ottiene un buon riscontro e viene promosso in prima serata per uno speciale estivo.

Nel 2020, Sottile è chiamato a condurre “I Fatti Vostri” su Rai 2, al fianco di Anna Falchi. Sotto la sua conduzione, il programma vede un significativo aumento degli ascolti, diventando uno dei più visti della rete.

Dal 27 novembre 2023, conduce “FarWest”, un programma di inchieste in prima serata su Rai 3, continuando a dimostrare la sua abilità nel condurre programmi di approfondimento giornalistico.

Vita privata

Salvo Sottile è stato sposato con la giornalista Sarah Varetto, da cui ha avuto due figli, Giuseppe e Maya. La coppia si è sposata nel 2006, ma il matrimonio è terminato nel 2019. La separazione è avvenuta in modo riservato, lontano dai riflettori, e i dettagli sulle motivazioni della rottura non sono stati resi pubblici. Nonostante la separazione, entrambi continuano a concentrarsi sul benessere dei loro figli.

Sarah Varetto è una figura di rilievo nel mondo del giornalismo, essendo Executive Vice President Communication, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia. Ha iniziato la sua carriera in Rai prima di passare a Sky. Il rapporto tra Salvo Sottile e Sarah Varetto, nonostante la separazione, rimane focalizzato sui loro figli, anche se i due non si seguono più sui social.