Syria è tra gli ospiti della puntata di oggi 17 marzo 2024 di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier in onda su Rai 1 dalle 14,00. La cantante sarà in studio insieme a Seva Borzak Jr, figlio dell’indimenticabile Gabriella Ferri, per parlare del nuovo concerto-spettacolo “Perché non canti più” dedicato proprio Gabriella Ferri, con la regia di Pino Strabioli. Ma scopriamo qualcosa in più su Syria, dalla sua età alla sua carriera passando per la sua vita privata.

Syria età, vero nome e breve biografia

Syria, nome d’arte di Cecilia Syria Cipressi, è nata a Roma il 26 febbraio 1977 e ha 47 anni. Figlia d’arte, il suo legame con la musica risale fin dalla nascita grazie al padre, Luciano Cipressi, noto come Elio Cipri. Lui stesso un cantante di successo negli anni ’60 e in seguito un rispettato produttore musicale presso la Fonit Cetra. L’ascesa di Syria nel mondo della musica è iniziata nel 1995, quando ha vinto il primo posto a “Sanremo Giovani” con una cover mozzafiato di “Sei bellissima” di Loredana Bertè. Questo trionfo ha aperto le porte per la sua partecipazione al Festival di Sanremo l’anno successivo, dove ha conquistato il primo posto nella categoria giovani con “Non ci sto”. Da lì, la sua carriera ha preso il volo, regalandole numerosi successi e otto album in studio.

Durante il corso della sua carriera, Syria ha prodotto un totale di otto album e diversi singoli di successo tra cui “Se t’amo o no” del 2000, “Se tu non sei con me” del 2002 e “Aria” del 2003. Inoltre, Syria ha collaborato con altri artisti di rilievo, tra cui il gruppo Perturbazione e Marta sui tubi.

L’impegno nell’elettrodance ha portato alla nascita di “Vivo, amo, esco” nel 2009, sotto lo pseudonimo di Airys. È poi tornata al pop con la canzone “Scrivere al futuro. La sua eclettica carriera musicale ha visto anche la pubblicazione di album come “Syria 10” nel 2014 e “10+10” nel 2017. Il 2021 ha segnato un altro trionfo per Syria, quando ha vinto il programma “Star in the Star”, condotto da Ilary Blasi, grazie alla sua interpretazione di Loredana Berté.

Vita privata: marito e figli

L’artista è sposata con Pierpaolo Peroni, rinomato produttore discografico che ha contribuito alla scena musicale italiana negli anni ’80 e ’90. La coppia si è sposata nei primi anni Duemila e ha avuto due figli: Alice, nata nel 2001, e Romeo, nato nel 2012. Il rapporto di Syria con i suoi figli è un tassello prezioso nella sua vita. Con Alice, condividono una connessione profonda e una passione condivisa per la musica. Alice ha già fatto il suo debutto nel mondo della musica, mostrando un talento ereditato dalla madre. Con Romeo, Syria ha sperimentato la gioia di essere madre in una fase diversa della sua vita, con una maturità che ha arricchito il loro legame familiare.