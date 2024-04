Vince Tempera è tra gli ospiti della puntata di oggi 3 aprile 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. Vince Tempera è una delle figure più influenti e versatili della scena musicale italiana e ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama della musica leggera, jazz e delle colonne sonore, distinguendosi come tastierista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra di talento straordinario. Ma scopriamo qualcosa in più su questo incredibile artista.

Vince Tempera età e breve biografia

Nato a Milano il 18 settembre 1946, Vincenzo Tempera (questo il suo vero nome) ha 77 anni. Fin dai suoi primi anni, Tempera ha dimostrato una straordinaria predisposizione per la musica. Dopo aver conseguito il diploma al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano in pianoforte e composizione sotto la guida dei maestri Carlo Vidusso e Ottorino Gentilucci, ha iniziato la sua carriera giovanissimo scrivendo arrangiamenti e suonando con orchestre di prestigio come quelle di Gorni Kramer, Gianfranco Intra e Franck Pourcel.

La svolta nella carriera di Tempera è avvenuta nel 1967, quando ha debuttato al Festival delle Rose come direttore d’orchestra, diventando il più giovane direttore d’orchestra leggera e jazz in Italia. Nel corso della sua carriera collabora con diversi artisti tra cui Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Johnny Hallyday, Antonello Venditti, Alan Sorrenti e Francesco Guccini, del quale è pianista e arrangiatore per oltre 40 anni.

Tempera non si è limitato al panorama musicale italiano, ma ha anche lasciato il segno a livello internazionale. Ha lavorato con artisti del calibro di Otis Redding, Wilson Pickett e Sweet Inspiration, contribuendo con il suo talento e le sue abilità nell’arrangiamento e nella produzione a numerosi successi internazionali.

Nella sua carriera, ha partecipato per 43 anni al Festival di Sanremo, ha lavorato a sei edizioni dell’Eurofestival, 3 Cantagiro, 20 edizioni di Festivalbar.

Il maestro delle sigle dei cartoni animati

Uno dei contributi più significativi di Tempera al mondo della musica è rappresentato dalle sue sigle dei cartoni animati. Ha scritto e prodotto oltre una ventina di sigle, che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo. Brani come “Remi”, “Anna dai capelli rossi”, “Goldrake”, “L’ape Maia”, “Daitan 3”, “Hello! Spank” e soprattutto “Ufo Robot”, che da sola ha venduto 650.000 copie come singolo e 300.000 come LP, sono diventati vere e proprie icone della cultura popolare, continuando a incantare e intrattenere diverse generazioni di spettatori.

Cinema e TV

La versatilità di Tempera si è estesa anche al cinema e alla televisione, dove ha composto colonne sonore memorabili per film e programmi televisivi di successo. Opere come “Fantozzi”, “Febbre da cavallo” e “Kill Bill” testimoniano la sua straordinaria capacità di creare atmosfere coinvolgenti e suggestive attraverso la musica.

Vita privata

Nonostante il suo successo e la sua fama, Vince Tempera è noto per la sua riservatezza riguardo alla sua vita privata. Pochissime informazioni sono disponibili sul suo matrimonio, se è sposato, o sulla sua famiglia.