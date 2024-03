Wilma Goich è tra gli speciali ospiti della puntata di oggi 20 marzo 2024 del programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo e in onda su Rai 1 dalle 14,00. Wilma Goich è una cantante italiana che ha ottenuto un grande successo negli anni Sessanta e Settanta, in particolare quando lega il suo nome a quello del duo musicale I Vianella in coppia con Edoardo Vianello. Scopriamo qualcosa in più sulla biografia, la carriera e la vita privata della cantante.

Wilma Goich età e breve biografia

Wilma Goich è nata il 16 ottobre del 1945 a Cairo Montenotte (Savona). Ha 78 anni. Come mai questo cognome? I genitori erano originari di Zara, attualmente città croata ma che al tempo era parte del Regno d’Italia. Fin da bambina dimostra una grande passione per la musica e per il canto. La notorietà arriva nel 1965 quando prende parte al Festival di Sanremo con la canzone Le colline sono in fiore. Il brano è stato un grande successo non soltanto in Italia ma anche all’estero.

Carriera

La carriera di Wilma Goich ha preso il via negli anni ’60, un’epoca di grande fermento culturale e sociale. Il suo debutto avviene nel 1965, quando partecipa alla Caravella dei Successi di Bari, una manifestazione canora che le offre l’opportunità di mostrare al mondo il suo talento. È proprio in questo periodo che incontra il giovane comico Teo Teocoli, con cui avrà una breve relazione.

Tuttavia, è con il suo ingresso al Festival di Sanremo nel 1965 che Wilma Goich entra nel cuore del pubblico italiano. Il brano “Le Colline Sono in Fiore” la consacra come una delle voci più promettenti della sua generazione, regalandole un successo strepitoso e aprendole le porte del successo.

Negli anni successivi, Wilma continua a incantare il pubblico con una serie di successi memorabili, tra cui “Se Stasera Sono Qui” e “Gli Occhi Miei”. Nel 1970, insieme al suo grande amore Edoardo Vianello, fonda il duo I Vianella, dando vita a una delle collaborazioni più apprezzate nella storia della musica italiana. Il loro repertorio diventa subito un punto di riferimento per intere generazioni, con brani come “Semo Gente de Borgata” e “Fijo Mio”.

Nel 2022, Wilma Goich decide di affrontare una nuova sfida partecipando al Grande Fratello Vip. Questa esperienza si rivela un’opportunità per lei di rinascere dopo anni di dolore e isolamento, e di riconnettersi con il pubblico in un modo completamente nuovo.

Vita privata: il marito e la tragedia della figlia Susanna

La vita privata di Wilma Goich è stata segnata da gioie e dolori. Nel 1967 sposa Edoardo Vianello, con cui ha una figlia, Susanna, nata nel 1970. Tuttavia, il matrimonio con Vianello finisce nel 1978, segnando la fine non solo della loro storia d’amore, ma anche del duo I Vianella.

Purtroppo, il destino riserva a Wilma un’altra terribile tragedia. Nel 2020, sua figlia Susanna muore a soli 49 anni a causa di un tumore al polmone. Questa perdita lascia un vuoto immenso nel cuore di Wilma, che trova nel suo lavoro e nel sostegno dei suoi fan la forza per andare avanti.