Chi l’ha Visto? non va in onda stasera, cambio di palinsesto su Rai3. Ecco quando torna

Con un post Facebook la redazione di Chi l’ha visto? annuncia lo slittamento della puntata in programma stasera, mercoledì 12 gennaio, su Rai3. Ecco quando Federica Sciarelli tornerà sul piccolo schermo.

Chi l’ha visto? Cancellata la puntata di stasera

Chi l’ha visto? si prende un altro mercoledì di vacanza rinviando il rientro al prossimo 19 gennaio. Ad informare i fan è la redazione stessa con un post pubblicato nel pomeriggio sulla pagina Facebook. Una notizia che ha sorpreso il pubblico affezionato alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli.

In molti tra i telespettatori si chiedono i motivi dello slittamento. Se da un lato il ritorno del programma era previsto oggi, può essere, come ipotizzano in molti, che qualche caso di Covid nello staff abbia fatto interrompere la trasmissione. In modo da ripartire tra qualche giorno in sicurezza. Dettagli che al momento non sono stati resi pubblici.

Morale della favola? Stop alle voci sulla malattia di Federica Sciarelli. Niente ‘Chi l’ha visto’ oggi, ma è altrettanto vero che lo staff su Facebook abbia annunciato il ritorno della trasmissione tra una settimana. Tanto basta per ritenere che l’imprevisto odierno non sia destinato a bloccare i lavori a lungo termine.

Chi l’ha visto? non va in onda stasera. Quando torna?

Salta l’appuntamento con Chi l’ha visto? stasera 12 gennaio, il ritorno su Rai 3 è dunque rimandato al prossimo mercoledì, 19 gennaio. Al posto del programma andrà in onda il film biografico diretto da Claudia Garde Ottilie von Faber-Castell, Una donna coraggiosa. La pellicola racconta la vera storia della baronessa Ottilie von Faber-Castell (Kristin Suckow), la nota imprenditrice tedesca erede della celebre azienda di matite A. W. Faber.